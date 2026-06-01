アルジェリアサッカー連盟（FAF）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むアルジェリア代表メンバー26名を発表した。
ヴラディミル・ペトコヴィッチ監督が率いるチームは、アフリカ予選10試合を8勝1分け1敗で勝ち上がり、2014年のブラジル大会以来となる3大会ぶり5回目の出場を果たした。
招集メンバーには、元フランス代表MFのジネディーヌ・ジダン氏の息子であるGKルカ・ジダン（グラナダ）や、DFラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）、エースのFWリヤド・マフレズ（アル・アハリ）らが順当に選出されている。また、堂安律とフランクフルトで同僚のMFファレス・シャイビや、上田綺世や渡辺剛とフェイエノールトで同僚のFWアニス・ハジ・ムッサらも招集を受けている。
なお、GKが1名多い4名招集されているが、GKアブデラティフ・ラムダン（USMアルジェ）はケガ人が出た場合に備えた招集となっている。
アルジェリアはグループJに入り、初戦で前回王者のアルゼンチン代表と対戦。第2戦でヨルダン代表、第3戦でオーストリア代表と対戦する。
GK
ルカ・ジダン（グラナダ／スペイン）
メルヴィン・マスティル（スタッド・ニヨン／スイス）
ウサマ・ベンボット（USMアルジェ）
アブデラティフ・ラムダン（USMアルジェ）※
DF
アシュレフ・アバダ（USMアルジェ）
ジネディーヌ・ベライド（JSカビリー）
モハメド・アミン・トゥガイ（エスペランス／チュニジア）
ジャウエン・ハジャム（ヤング・ボーイズ／スイス）
サミル・シェルギ（パリFC／フランス）
アイサ・マンディ（リール／フランス）
ラフィク・ベルガリ（ヴェローナ／イタリア）
ラミ・ベンセバイニ（ドルトムント／ドイツ）
ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
MF
フセム・アワール（アル・イテハド／サウジアラビア）
ヤシン・ティトラウイ（シャルルロワ／ベルギー）
ラミズ・ゼルキ（トゥウェンテ／オランダ）
ヒシャム・ブダウィ（ニース／フランス）
ナビル・ベンタレブ（リール／フランス）
イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン／ドイツ）
ファレス・シャイビ（フランクフルト／ドイツ）
FW
リヤド・マフレズ（アル・アハリ／サウジアラビア）
アディル・ブルビナ（アル・ドゥハイル／カタール）
モハメド・エル・アミン・アムーラ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ファレス・ゲジェミス（フロジノーネ／イタリア）
アミーヌ・グイリ（マルセイユ／フランス）
アニス・ハジ・ムッサ（フェイエノールト／オランダ）
アーメド・ベンブアリ（ジェールETO／ハンガリー）
※予備メンバー