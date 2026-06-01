アルジェリアサッカー連盟（FAF）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むアルジェリア代表メンバー26名を発表した。

ヴラディミル・ペトコヴィッチ監督が率いるチームは、アフリカ予選10試合を8勝1分け1敗で勝ち上がり、2014年のブラジル大会以来となる3大会ぶり5回目の出場を果たした。

招集メンバーには、元フランス代表MFのジネディーヌ・ジダン氏の息子であるGKルカ・ジダン（グラナダ）や、DFラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ）、エースのFWリヤド・マフレズ（アル・アハリ）らが順当に選出されている。また、堂安律とフランクフルトで同僚のMFファレス・シャイビや、上田綺世や渡辺剛とフェイエノールトで同僚のFWアニス・ハジ・ムッサらも招集を受けている。

なお、GKが1名多い4名招集されているが、GKアブデラティフ・ラムダン（USMアルジェ）はケガ人が出た場合に備えた招集となっている。

アルジェリアはグループJに入り、初戦で前回王者のアルゼンチン代表と対戦。第2戦でヨルダン代表、第3戦でオーストリア代表と対戦する。

GK

ルカ・ジダン（グラナダ／スペイン）

メルヴィン・マスティル（スタッド・ニヨン／スイス）

ウサマ・ベンボット（USMアルジェ）

アブデラティフ・ラムダン（USMアルジェ）※

DF

アシュレフ・アバダ（USMアルジェ）

ジネディーヌ・ベライド（JSカビリー）

モハメド・アミン・トゥガイ（エスペランス／チュニジア）

ジャウエン・ハジャム（ヤング・ボーイズ／スイス）

サミル・シェルギ（パリFC／フランス）

アイサ・マンディ（リール／フランス）

ラフィク・ベルガリ（ヴェローナ／イタリア）

ラミ・ベンセバイニ（ドルトムント／ドイツ）

ラヤン・アイト・ヌーリ（マンチェスター・シティ／イングランド）

MF

フセム・アワール（アル・イテハド／サウジアラビア）

ヤシン・ティトラウイ（シャルルロワ／ベルギー）

ラミズ・ゼルキ（トゥウェンテ／オランダ）

ヒシャム・ブダウィ（ニース／フランス）

ナビル・ベンタレブ（リール／フランス）

イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン／ドイツ）

ファレス・シャイビ（フランクフルト／ドイツ）

FW

リヤド・マフレズ（アル・アハリ／サウジアラビア）

アディル・ブルビナ（アル・ドゥハイル／カタール）

モハメド・エル・アミン・アムーラ（ヴォルフスブルク／ドイツ）

ファレス・ゲジェミス（フロジノーネ／イタリア）

アミーヌ・グイリ（マルセイユ／フランス）

アニス・ハジ・ムッサ（フェイエノールト／オランダ）

アーメド・ベンブアリ（ジェールETO／ハンガリー）

※予備メンバー