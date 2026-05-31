楽天ポイント、Vポイント、dポイント…“ポイ活”→「ポイント投資」を最速で始める3ステップを紹介

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は「投資未経験でも気軽に始められる『ポイント投資』」について解説します。

◆貯めたポイントを効率よく増やす“タイパ最強”の投資術

買い物のついでにコツコツ貯める「ポイ活」。最近では、その貯まったポイントを原資にして資産運用を始める「ポイント投資」が大きな注目を集めています。現金を切り崩す必要がないため、投資初心者にとってもハードルが低いのが魅力です。

しかし、その一方で、「ポイント投資がおすすめなのはわかったけれど、なんだか難しそう……」「どの口座を作って、何の銘柄を買えばいいのかわからない」と、具体的な手順の多さに一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。

普段あまり投資に馴染みがない人にとって、証券口座の開設や銘柄選びは、確かにハードルが高く感じられるものです。しかし、ここで挫折してしまうのは非常にもったいないと言わざるを得ません。

ポイント投資において、最も大切なのは「どの銘柄が一番儲かるか」を血眼になって探すことではありません。本当に重要なのは、一度設定したら一歩も動かさずに、ポイントが自動で資産へと変わる「放置できる仕組み」を作ってしまうことです。

今回は、投資未経験の方でも迷わずに今日から始められる、ポイント投資の具体的な3ステップを徹底解説します。最初につまずきがちなポイントをすべて排除した、最もタイパ（タイムパフォーマンス）の良い生存戦略です。

◆ステップ1：自分の「メイン共通ポイント」に合わせた証券口座を開く

まず最初にやるべきことは、自分が普段最も貯めている「共通ポイント」と、最も相性の良い証券口座を紐付けることです。あちこちで新しい口座を作る必要はありません。自分の生活圏（経済圏）に合わせた「1択」に絞り込みましょう。

【代表的な組み合わせパターン】

・楽天ポイントが貯まる人：「楽天証券」

・Vポイント（※旧TポイントとVポイントが2024年に統合）が貯まる人：「SBI証券」

・dポイントが貯まる人：「大和コネクト証券」や「日興フロッギー」

口座開設と聞くと「手続きが面倒くさそう」と感じるかもしれませんが、今やどの証券会社もスマートフォンとマイナンバーカードさえあれば、ネット上から手軽に申し込むことができます。スマートフォンで本人確認書類を撮影して提出すれば、不備がない場合は最短で翌営業日に口座開設が完了します。

ここでのポイントは、「ポイントの現金化」という目的にこだわりすぎないことです。「どの口座がお得か」と何時間も比較サイトを眺める時間は、時給換算すれば大きな損失になります。普段の買い物で一番多く目にするポイントの口座を、直感で選んでしまって問題ありません。

◆ステップ2：銘柄選びは悩まない！「全世界株式」の1本に絞る

無事に口座が開設できたら、次はいよいよ「何を買うか」を決めるステップです。星の数ほどある投資信託のメニューを見て、多くの人が「どれが良いのかわからない！」とフリーズしてしまいます。

ですが、安心してください。ポイント投資において、多くの初心者が有力候補として検討するのが「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」。通称「オルカン」と呼ばれる投資信託を1本だけ選んでください。

【なぜ「オルカン」が支持されているのか？】

投資の鉄則は、1つのカゴに卵を盛らない「分散投資」です。このオルカンという商品は、たった1つ購入するだけで、アメリカや日本、ヨーロッパなど、世界中の約2,500社もの企業の株にバランス良く分散して投資をしてくれる、いわば「世界経済の詰め合わせパック」のようなものです。

世界全体の経済は、長期的には右肩上がりで成長してきました。もちろん将来の成長が保証されているわけではありませんが、個別企業の株のように1社の業績に大きく左右されにくく、分散投資ができることから、初心者にも選ばれることが多い定番の低コストファンドです。専門知識を学ぶために本を買ったり、毎日のニュースに一喜一憂したりする時間は、すべて断捨離してしまいましょう。

◆ステップ3：「自動投資設定」をオンにして、ポイントを“空気”のように扱う

口座を作り、銘柄を決めたら、いよいよ最後の仕上げです。これが、今回のライフハックの核心部分となります。 各証券会社のマイページを開き、「ポイントを自動で利用する」という設定を必ずオンにしてください。

例えば楽天証券であれば、一度この設定をしておくだけで、毎月の積立投資の際に、貯まっている楽天ポイントを最優先で自動的に消費してくれます。

【「仕組み化」がもたらすメンタルハック】

この設定が完了した瞬間、あなたのポイ活は完全に「自動化」されます。ポイントが貯まるたびに、わざわざ証券アプリを開く必要はありません。また、「今月は何ポイント貯まったかな？」と確認する手間もゼロになります。

買い物をするたびに、裏側で勝手にポイントがオルカンへと流れていき、世界経済の成長に応じたリターンが期待できる。文字通り、ポイントを「空気のような存在」に変えてしまうのです。「貯める楽しさ」を追いかける労働型のポイ活から卒業し、脳のメモリを完全に解放しましょう。

◆あくまで気楽に、まずはスタート！

ポイント投資を始めるにあたって、完璧な知識や、まとまった元手は一切必要ありません。 もともとは買い物のおまけとして、いわば「オマケ」でもらった数字です。万が一、一時的に値下がりすることがあったとしても、自分の身銭を切っていないぶん、精神的な比較的小さいでしょう。これほど気楽に始められる投資は、他にはないかもしれません

大切なのは、素晴らしい銘柄を見つけることではなく、「自分が何もしなくても、勝手にお金が育っていくシステム」を今すぐ構築すること。

「いつかやろう」と後回しにしている時間は、本来増えるはずだった資産を失っているのと同じです。ぜひ今日、スマートフォンの画面を開いて、あなたのポイントを「未来の資産」へと繋ぐパイプラインを開通させてみてください。数年後のあなたの資産形成を支える存在になっているかもしれませんよ！

執筆者：石井さとみ