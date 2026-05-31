日本代表は31日、キリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦した。

8大会連続8度目のワールドカップに臨む森保一監督が率いる日本代表。FIFAワールドカップ2026本大会ではオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居するグループFに入っている。

ワールドカップ開幕まで2週間を切ったなか、“壮行試合”と位置付けられる国内最後の一戦ではグループリーグで対峙するヨーロッパ2カ国（オランダ代表、スウェーデン代表）との対戦を想定した相手として、FIFAランキング75位のアイスランドと対戦。

森保監督はこの一戦でGKに鈴木彩艶。最終ラインは右から冨安健洋、吉田麻也、板倉滉、中盤のダブルボランチに遠藤航と田中碧を起用。ウイングバックは右に堂安律、左に中村敬斗が入り、2シャドーは久保建英と伊東純也の組み合わせ。最前線に上田綺世を起用した。

なお、この試合までの“限定参加”となる吉田麻也が遠藤航に代わってゲームキャプテンを務めた。

対するアイスランドはFIFAワールドカップ2026の欧州予選でフランス代表、ウクライナ代表と同居したグループで3位敗退となった。それでも、オランダなどを中心にヨーロッパ主要リーグでプレーする実力者がスタメンに名を連ねた。

超満員の国立競技場で幕を開けたワールドカップ本大会前最後のテストマッチ。［4－2－3－1］の布陣で臨んだアイスランドに対して、自陣からボールを動かしながら前進していく日本。

開始2分にはダグル・ダン・トルハルソンにファーストシュートこそ許したが、8分にはボックス左での久保とのパス交換を見せた中村が右足で際どいシュートを放てば、久保がライン間で積極的にボールを引き出しながら崩しを試みる。

そんななか、13分にはここまで安定したラインコントロールと競り合いの強さ、急所に差し込むパスと短い時間ながら存在感を示した吉田が代表通算128試合目を終えてピッチを去る。国立に集った日本代表サポーターによる惜しみない拍手に包まれたなか、両チームの選手たちが作った花道を通った37歳DFは遠藤にキャプテンマークとともに自身の思いを託し、万感の思いがこみ上げるなかでベンチへ下がった。

その吉田に代わって伊藤洋輝が3バックの左に投入されると、板倉が中央にポジションを移した。以降はフレンドリーマッチらしい少しゆったりとしたリズムでゲームが進むなか、中盤の田中や久保を起点に要所でスイッチを入れる。23分にはその田中の左への展開から中村、伊藤とつないで上田にクロスが供給されるが、ここは相手に撥ね返された。

ハイドレーションブレイクによる短い中断を挟むと、31分にはピンチも。ボックス手前でロギ・トマソンにカットインから左足を振られると、ゴール前を横切った相手がブラインドになってGK鈴木の反応が少し遅れたが、シュートは枠の右に外れた。

このプレーをきっかけに徐々にゲームに動きが出始めると、36分にはFKの流れから冨安が競り勝ったこぼれ球に反応した久保が枠を捉えたミドルシュート。その2分後には右サイドで仕掛けた久保のクロスをファーの中村がヘディングで合わすが、これは相手GKの好守に遭う。その後、前半アディショナルタイムにはトルハルソンのミドルシュートに反応したGK鈴木の好守、中村の左クロスに反応した冨安の右足ボレーで国立が沸いたものの、ゴールレスのまま試合を折り返すことになった。

迎えた後半、日本はハーフタイムで4枚替えを敢行。遠藤と堂安、伊東、上田を下げて瀬古歩夢、長友佑都、菅原由勢、小川航基を投入。この交代で小川が1トップ、菅原と長友がウイングバック、瀬古がボランチに。また、中村が左のシャドーに一列ポジションを上げた。

ゴールを目指して勢いを持って入った日本は51分に最初のチャンス。左CKの場面でキッカーの菅原がファーへクロスを入れると、これを板倉がうまくワンタッチで合わせたが、これはGKの好守に阻まれる。

立ち上がり以降は少し背後への動きを増やしていくと、小川や中村を起点に良い形でフィニッシュまで持ち込んでいくが、なかなか仕留め切ることができない。

そんななか、後半のハイドレーションブレイク明けの73分には3枚替え。板倉と田中、中村を下げて渡辺剛、塩貝健人、後藤啓介を投入。さらに、83分には鈴木彩、冨安、久保がベンチへ下がり、早川友基と谷口彰悟、佐野海舟の投入で全ての交代カードを使い切った。

選手交代後もゴールが遠い日本だったが、後半終盤に見事なコンビネーションから待望の瞬間が訪れる。87分、相手陣内中央右でボールを持った菅原がピンポイントクロスをゴール前に供給すると、これを巧みな駆け引きでDFの前に入った小川がダイビングヘッドで合わせると、左ポストの内側を叩いたボールがゴールネットに吸い込まれた。

小川のゴールで先制に成功した日本は本大会も意識してか、残り時間は1点を守り抜くゲームクローズの形に入り、攻勢を強めたアイスランドの攻撃を冷静に最後まで撥ね返し続けてタイムアップを迎えた。

この試合後、6月2日に事前合宿地のメキシコ（モンテレイ）に向かう日本は、現地時間14日にオランダ（ダラス）、同21日にチュニジア（モンテレイ）、26日にスウェーデン（ダラス）とグループリーグの戦いに挑む。

【スコア】

日本代表 1－0 アイスランド代表

【得点者】

1－0 87分 小川航基（日本代表）

【スターティングメンバー】

GK：鈴木彩艶（83分 早川友基）

DF：板倉滉（73分 渡辺剛）、吉田麻也（14分 伊藤洋輝）、冨安健洋（83分 谷口彰悟）

MF：遠藤航（HT 瀬古歩夢）、伊東純也（HT 長友佑都）、堂安律（HT 菅原由勢）、田中碧（73分 後藤啓介）、中村敬斗（73分 塩貝健人）、久保建英（83分 佐野海舟）

FW：上田綺世（HT 小川航基）

【ハイライト動画】小川航基ゴールに、吉田麻也の感動的な花道