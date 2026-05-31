31日に行われた「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」 の日本代表対アイスランド代表戦。FIFAワールドカップ2026から新たに導入されるルールが試合に影響を及ぼした。

FIFAワールドカップ2026開幕まで約2週間と迫るなか、日本代表は“壮行試合”としてアイスランド代表と対戦。吉田麻也が先発したほか、冨安健洋や遠藤航など負傷明けの選手がピッチに立つなど、見どころが多くあった。

そんな中、この試合からはFIFAワールドカップ2026から適用される新たなルールがいくつか採用。前後半の途中に導入される3分間のハイドレーションタイム（飲水タイム）や、5秒以内のスローインなど、日本にとっては良いテストマッチとなった。

W杯に出場しないアイスランドは、スローインに時間をかけすぎて日本ボールになるシーンもあった中、試合結果に大きな影響を及ぼすルールの適用があった。

87分、日本は菅原由勢が右サイドから右足でクロスを入れると、途中出場の小川航基がヘッド。左ポストを叩いたボールがそのままゴールに入り、日本が先制した。

見事なゴールだったが、このシーンではアイスランドの選手はピッチに10人しかいない状況に。アイスランドは85分に2選手を交代しようとしたが、イサク・スナエル・ソルバルドソンがピッチに入れない状況に。交代するクリスティアン・ヒリンソンが10秒以上かけてピッチを出たため、ソルバルドソンがピッチに入れずアイスランドは10人で戦うことに。1分間を超えたボールが切れたタイミングまで入れないこととなった。

そのタイミングで日本は見事にゴール。数的有利な状況を生かしてのゴールで勝利を収めた日本だが、W杯本大会ではしっかりと気をつけたいところ。その他のルール変更も含め、しっかりと準備をしたいところだ。

【動画】菅原由勢のピンポイントクロスから、小川航基が試合を決めるヘッド！