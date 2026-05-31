チェルシーがチャンピオンズリーグ（CL）決勝で初優勝を逃したライバルクラブのアーセナルを煽った。

今シーズンのプレミアリーグを22年ぶりに制したアーセナルは、30日に行われたCL決勝でシーズン2冠とともに欧州初制覇を目指してパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。

カイ・ハヴァーツのゴールによって前半序盤に先制したが、後半半ばにPKによるゴールで追いつかれた。その後、90分、120分の戦いで決着が付かず、PK戦に3－4で敗れて無念の準優勝となっていた。

同試合の直後、ロンドンのライバルクラブであるチェルシーは具体的な言及こそしなかったものの、「ロンドンのトロフィーの聖地、スタンフォード・ブリッジへぜひお越しください。スタンフォード・ブリッジのスタジアムツアーを今すぐご予約ください」との文言とともにCLの優勝トロフィー（ビッグイヤー）、FIFAクラブ・ワールドカップのトロフィーを写した複数の画像を『X』のクラブ公式アカウントで投稿。

さらに、当該投稿を引用する形で「直近の投稿は、もう一枚レッドカードに値するかもしれませんね！ 冗談はさておき、アーセナル、プレミアリーグ優勝、そしてチャンピオンズリーグでの素晴らしい活躍、おめでとうございます！ 来シーズン、また皆さんと戦えるのを楽しみにしています」と、モイセス・カイセドが前半に一発退場となりながらも1－1のドローに終わった昨年11月末のダービーの画像とともに、非常に刺激的な投稿を行った。

今季のプレミアリーグ10位フィニッシュで来季のヨーロッパコンペティション出場を逃した惨状もあり、当然のことながらアーセナルファンからその点を揶揄されるレスポンスが返ってきたが、煽れる時に煽るというスタイルを貫く形に。

そして、今回の一件によって来季のロンドン・ダービーはより熱いものになりそうだ。

【投稿】ライバルを盛大に煽る