スコットランドサッカー協会（SFA）は31日、MFタイラー・フレッチャー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）をMFビリー・ギルモア（ナポリ/イタリア）に代わり、FIFAワールドカップ2026のメンバーに招集したことを発表した。

7大会ぶり9度目のW杯出場を決めたスコットランド代表は、本大会に向けて、30日にキュラソー代表との国際親善試合に臨んだ。試合は4－1で勝利を収めたものの、ギルモアが前半途中にヒザを負傷。SFAは試合後、ギルモアの代表チームからの離脱を発表していた。

イギリスメディア『スカイスポーツ』は、ギルモアの代役として、レノン・ミラー（ウディネーゼ/イタリア）、コナー・バロン（レンジャーズ）、アンディ・アーヴィング（スパルタ・プラハ/チェコ）らの名前を報じていたが、サポートメンバーのフレッチャーが追加招集されることになった。

現在19歳のフレッチャーは、かつてマンチェスター・Uやスコットランド代表で活躍したダレン・フレッチャー氏の息子。マンチェスター・Uでは今シーズン2試合に出場し、30日に行われたキュラソー代表戦が代表デビュー戦となったが、急きょW杯本大会行きが決まった。