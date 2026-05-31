■キリンチャレンジカップ2026

会場：国立競技場／5月31日（日）19時25分キックオフ

『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』のアイスランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

8大会連続8度目のワールドカップに臨む森保一監督が率いる日本代表。FIFAワールドカップ2026本大会ではオランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表と同居するグループFに入っている。

ワールドカップ開幕まで2週間を切ったなか、“壮行試合”と位置付けられる国内最後の一戦ではグループステージで対戦するヨーロッパ2カ国（オランダ代表、スウェーデン代表）の想定として、FIFAランキングは75位も、FIFAワールドカップ2026の欧州予選でフランス代表相手に善戦したアイスランドと対戦。

そのアイスランド代表との一戦に向けて、森保監督が選んだ11名のスターティングメンバーが発表された。システムはお馴染みの「3－4－2－1」と予想されるなか、鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）がクラブチームの試合の影響で不参加となったことで追加招集され、この試合までの“限定参加”となる吉田麻也を事前のコメント通り先発起用（10分限定となる見込み）。さらに、所属クラブでの負傷によって今年2月11日以来、公式戦から遠ざかっていた遠藤航を同じくスタートから起用した。なお、キャプテンマークは吉田が巻くことになった。

ゴールマウスを託されるのは、本大会でも正GKとして起用される見込みの鈴木彩艶。最終ラインは右から冨安健洋、吉田、板倉滉と並び、中盤のダブルボランチは遠藤と田中碧。ウイングバックは右に堂安律、左に中村敬斗が入り、2シャドーは久保建英と伊東純也の組み合わせ。最前線には上田綺世が入る見込みだ。

アイスランド代表戦は、19時25分キックオフ予定。試合の模様は日本テレビ系列、TVerとDAZNでも無料ライブ配信される。

日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◼︎日本代表 スターティングメンバー

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

22 吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）

▼MF

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

7 田中碧（リーズ／イングランド）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

▼FW

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◻︎日本代表 控えメンバー

▽GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF

5 長友佑都（FC東京）

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF／FW

19 小川航基（NEC／オランダ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

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