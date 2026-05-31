サンフレッチェ広島は31日、DF塩谷司の負傷を報告した。
塩谷は23日に行われた明治安田J1百年構想リーグ地域ラウンド WESTグループ第18節の名古屋グランパス戦で負傷。25日に広島県内の病院で検査を受けた結果、右太腿二頭筋肉離れと診断され、全治は4週間となる見込みだ。
塩谷はJ1百年構想リーグ地域ラウンドで全18試合に出場とフル稼働だったが、川崎フロンターレとの対戦となったプレーオフラウンドの2試合を欠場することが確定。一足早く今回の特別大会の戦いを終える形となった。
サンフレッチェ広島は31日、DF塩谷司の負傷を報告した。
塩谷は23日に行われた明治安田J1百年構想リーグ地域ラウンド WESTグループ第18節の名古屋グランパス戦で負傷。25日に広島県内の病院で検査を受けた結果、右太腿二頭筋肉離れと診断され、全治は4週間となる見込みだ。
塩谷はJ1百年構想リーグ地域ラウンドで全18試合に出場とフル稼働だったが、川崎フロンターレとの対戦となったプレーオフラウンドの2試合を欠場することが確定。一足早く今回の特別大会の戦いを終える形となった。
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
田舎あるある 第163回 【漫画】田舎移住、家賃は激安で最高と思ったのに…月末の請求額に驚いた
ウーバー配達員あるある 第111回 【漫画】「大変でしょ? チップあげるからね」初ウーバー利用客の“善意のカン違い”に…
洗わないと命に関わる"体の場所"とは? 死因第6位の「誤嚥性肺炎」要注意な人の特徴と4つの予防方法
年収高い人って 第14回 【漫画】タクシー代は浪費? それとも投資? 年収が高い友人の答えに考えさせられた
パワーカップルも楽じゃない 第12回 【漫画】「稼いでる男ってこんな店が普段使いなの?」久しぶりに会った友人に金銭感覚の差を思い知らされた
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。