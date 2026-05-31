サンフレッチェ広島は31日、DF塩谷司の負傷を報告した。

塩谷は23日に行われた明治安田J1百年構想リーグ地域ラウンド WESTグループ第18節の名古屋グランパス戦で負傷。25日に広島県内の病院で検査を受けた結果、右太腿二頭筋肉離れと診断され、全治は4週間となる見込みだ。

塩谷はJ1百年構想リーグ地域ラウンドで全18試合に出場とフル稼働だったが、川崎フロンターレとの対戦となったプレーオフラウンドの2試合を欠場することが確定。一足早く今回の特別大会の戦いを終える形となった。