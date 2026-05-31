明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・第1戦が30日と31日に各地で開催された。
地域リーグラウンドを同順位で終えたチーム同士によるホーム&アウェイ方式の順位決定戦となるプレーオフラウンド。注目の優勝を争う首位で終えたヴィッセル神戸と鹿島アントラーズの一戦は、大迫勇也がハットトリックを達成するなど、ホームの神戸が5－0で先勝した。
3－4位決定戦ではFC東京が2度リードを手にしたものの、セレッソ大阪が2度追いついて2－2のドローで試合終了。名古屋グランパスとFC町田ゼルビアの5－6位決定戦も名古屋が終盤に追いついて2－2で終えている。
そのほか、第1戦の試合結果は以下の通り。なお、ホームとアウェイを入れ替えた第2戦はすべて6月6日に開催される。
■5月30日開催分
▼1－2位決定戦
ヴィッセル神戸 5－0 鹿島アントラーズ
▼3－4位決定戦
セレッソ大阪 2－2 FC東京
▼5－6位決定戦
名古屋グランパス 2－2 FC町田ゼルビア
▼7－8位決定戦
サンフレッチェ広島 2－1 川崎フロンターレ
▼9－10位決定戦
ガンバ大阪 1－1 東京ヴェルディ
▼15－16位決定戦
京都サンガF.C. 2－6 柏レイソル
▼17－18位決定戦
V・ファーレン長崎 1－0 水戸ホーリーホック
▼19－20位決定戦
アビスパ福岡 2－2 ジェフユナイテッド千葉
■5月31日開催分
▼11－12位決定戦
ファジアーノ岡山 1－1 浦和レッズ
▼13－14位決定戦
清水エスパルス 1－1 横浜F・マリノス