明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・第1戦が30日と31日に各地で開催された。

地域リーグラウンドを同順位で終えたチーム同士によるホーム&アウェイ方式の順位決定戦となるプレーオフラウンド。注目の優勝を争う首位で終えたヴィッセル神戸と鹿島アントラーズの一戦は、大迫勇也がハットトリックを達成するなど、ホームの神戸が5－0で先勝した。

3－4位決定戦ではFC東京が2度リードを手にしたものの、セレッソ大阪が2度追いついて2－2のドローで試合終了。名古屋グランパスとFC町田ゼルビアの5－6位決定戦も名古屋が終盤に追いついて2－2で終えている。

そのほか、第1戦の試合結果は以下の通り。なお、ホームとアウェイを入れ替えた第2戦はすべて6月6日に開催される。

■5月30日開催分

▼1－2位決定戦

ヴィッセル神戸 5－0 鹿島アントラーズ

▼3－4位決定戦

セレッソ大阪 2－2 FC東京

▼5－6位決定戦

名古屋グランパス 2－2 FC町田ゼルビア

▼7－8位決定戦

サンフレッチェ広島 2－1 川崎フロンターレ

▼9－10位決定戦

ガンバ大阪 1－1 東京ヴェルディ

▼15－16位決定戦

京都サンガF.C. 2－6 柏レイソル

▼17－18位決定戦

V・ファーレン長崎 1－0 水戸ホーリーホック

▼19－20位決定戦

アビスパ福岡 2－2 ジェフユナイテッド千葉

■5月31日開催分

▼11－12位決定戦

ファジアーノ岡山 1－1 浦和レッズ

▼13－14位決定戦

清水エスパルス 1－1 横浜F・マリノス