大勝したヴィッセル神戸 [写真]=Getty Images

　明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフラウンド・第1戦が30日と31日に各地で開催された。

　地域リーグラウンドを同順位で終えたチーム同士によるホーム&アウェイ方式の順位決定戦となるプレーオフラウンド。注目の優勝を争う首位で終えたヴィッセル神戸と鹿島アントラーズの一戦は、大迫勇也がハットトリックを達成するなど、ホームの神戸が5－0で先勝した。

　3－4位決定戦ではFC東京が2度リードを手にしたものの、セレッソ大阪が2度追いついて2－2のドローで試合終了。名古屋グランパスとFC町田ゼルビアの5－6位決定戦も名古屋が終盤に追いついて2－2で終えている。

　そのほか、第1戦の試合結果は以下の通り。なお、ホームとアウェイを入れ替えた第2戦はすべて6月6日に開催される。

■5月30日開催分
▼1－2位決定戦
ヴィッセル神戸　5－0　鹿島アントラーズ

▼3－4位決定戦
セレッソ大阪　2－2　FC東京

▼5－6位決定戦
名古屋グランパス　2－2　FC町田ゼルビア

▼7－8位決定戦
サンフレッチェ広島　2－1　川崎フロンターレ

▼9－10位決定戦
ガンバ大阪　1－1　東京ヴェルディ

▼15－16位決定戦
京都サンガF.C.　2－6　柏レイソル

▼17－18位決定戦
V・ファーレン長崎　1－0　水戸ホーリーホック

▼19－20位決定戦
アビスパ福岡　2－2　ジェフユナイテッド千葉

■5月31日開催分
▼11－12位決定戦
ファジアーノ岡山　1－1　浦和レッズ

▼13－14位決定戦
清水エスパルス　1－1　横浜F・マリノス