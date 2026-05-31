明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド・第1戦が各地で開催された。

各リーグの同じ順位同士が対戦するプレーオフラウンド。明治安田J2・J3百年構想リーグは4つのグループに別れて地域リーグラウンドが開催されたことで、4チームによるプレーオフラウンドとなるが、第2戦は、第1戦の勝者同士と敗者同士がそれぞれ対戦して特別大会の最終順位を決定するレギュレーションとなっている。

1－4位決定戦ではEAST-A首位のベガルタ仙台がEAST-B首位のヴァンフォーレ甲府に1－0で勝利したほか、WEST-A首位のカターレ富山がWEST-B首位のテゲバジャーロ宮崎を1－0で下した。この結果、1－2位決定戦は仙台vs富山、3－4位決定戦は甲府vs宮崎に決定した。

そのほか、第1戦の試合結果は以下の通り。なお、第2戦は6月6日、7日に開催される予定となっている。

■5月30日開催分

▼1－4位決定戦

ベガルタ仙台 1－0 ヴァンフォーレ甲府

カターレ富山 1－0 テゲバジャーロ宮崎

▼5－8位決定戦

アルビレックス新潟 0－1 鹿児島ユナイテッドFC

▼9－12位決定戦

湘南ベルマーレ 1－2 いわきFC

徳島ヴォルティス 3－1 サガン鳥栖

▼13－16位決定戦

横浜FC 2－1 RB大宮アルディージャ

高知ユナイテッドSC 2－3 レノファ山口FC

▼17－20位決定戦

SC相模原 4－3 藤枝MYFC

愛媛FC 0－1 ロアッソ熊本

▼25－28位決定戦

奈良クラブ 4－3 大分トリニータ

▼29－32位決定戦

栃木シティ 3－3（PK戦：3－1） ジュビロ磐田

FC大阪 0－1 レイラック滋賀FC

■5月31日開催分

▼5－8位決定戦

ブラウブリッツ秋田 1－1 北海道コンサドーレ札幌

▼21－24位決定戦

ザスパ群馬 0－1 FC岐阜

ツエーゲン金沢 1－3 ガイナーレ鳥取

▼25－28位決定戦

モンテディオ山形 1－1 松本山雅FC

▼33－36位決定戦

FC今治 1－2 FC琉球

▼37－40位決定戦

栃木SC 0－0 AC長野パルセイロ

カマタマーレ讃岐 3－1 ギラヴァンツ北九州

■6月1日開催分

▼33－36位決定戦

ヴァンラーレ八戸 vs 福島ユナイテッドFC