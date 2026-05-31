回転寿司62皿、夜勤明けに米3合…忘れられない私の「大食い」武勇伝

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。5月11日（月）の放送では、会議テーマ「社会人の大食い案件 ～いっぱい食べました〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆夜勤明けの“爆食デー”

先月、夜勤明けで家に帰った後、次の日が休みだったので2日分のカレーを作りました。米も多めに炊いて、余ったら冷凍すればいいやと思い、一度に3合炊きました。しかし、空腹状態がずっと続いていたせいか、1食で3合分食べ尽くしました！ 夜勤明けの日は胃がおかしくなる時はありますが、これだけ食べたのは初めてです。

でも、その日の夜には空腹になり、24時間営業のラーメン屋に行き、ラーメン大盛りを食べました。次の日への影響はまったくありませんでした（神奈川県 26歳 男性）

◆回転寿司で…

私が入社1年目のとき、ご飯を食べるのが好きな先輩たちとよく食べに行っていました。ある日、私が「たくさん食べられるが、お金がかかるからいつも我慢している」と明かしたところ、回転寿司で一番多く食べた人はごちそうしてもらえることになり、参加しました。そこで私は62皿プラスメロンを完食。もちろん1位になりました。

お寿司が大好きだったのもありますが、その日は調子が良くて、いつまでも食べられる感覚でした。もう25年以上前の話ですが、とても良い思い出です。さすがに今は、そこまで食べることはできませんが、今でも食べることには貪欲です（埼玉県 47歳 女性）

◆無心で餃子を調理＆爆食！

先日、私と夫、3歳の娘、もうすぐ2歳の息子で餃子を96個食べました！ 日曜日の昼下がり、どうしても餃子が食べたくなって、無心で野菜を刻み、餡をこね、包み続けて焼きまくり、出来上がった餃子をみんな無言で食べまくりました！

私と旦那はビールを飲みながら食べ、子どもたちはとにかく餃子に夢中。あっという間にお皿は空っぽになり、みんなで元気に「ごちそうさま！」を言って、楽しい餃子パーティでした！（東京都 38歳 女性）

◆産後の解放感で…

私はアイスが好きで、妊娠前、北海道に行ったときは、2泊3日でソフトクリームを26本も食べたほどですが、妊娠中は、びっくりするくらい食べられなくなりました。

その後、無事に出産して1ヵ月が経った頃、産後の労をねぎらうために、私が大好きな焼肉とジェラートの食べ放題のお店に、夫と2人で行きました。そこのジェラートが本当においしくて、焼肉のあいだにジェラートを食べ、結局、ジェラートを35個も食べていました（笑）。あーびっくり！ 夫にもドン引きされました（笑）。もちろん、体重は臨月を維持しています（神奈川県 35歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co