鎌倉肉の石川／御成町石川

よく通りがかるけど、いかにも敷居が高そう…… 地元民の間では、そんな評判が立っていたりいなかったり。

今回はそんな鎌倉肉の石川を取材し、店長から貴重なお話をうかがいました。質のよいお肉をコスパよく買いたい方は必見です！

意外と敷居は高くない？

シックで和モダンな外観と、若宮大路に面している立地条件を考えれば、きっと観光客向けのお値段なのでは？そんなイメージが拭えず、敬遠していたという方も少なくありません。

確かに店内を見学すると、価格帯はもちろんそれなりですが、それは安かろう悪かろうに妥協せず、安全・健康・美味しさという品質を重視した結果と言えるでしょう。

価格をおさえる企業努力があり、自社契約や産地直送など中間コストを削減することで、高品質に対して割安な価格で提供されています。

美味しく健康的な肉がコスパよく買える。そんなクチコミが広がったことで、最近では横浜や東京都内からお肉を買いにいらっしゃる方もいるそうです。

牛も豚も妥協なし。鎌倉肉の石川本店のこだわり

こちら鎌倉肉の石川本店では、牛肉と豚肉をメインに取り扱っており（※鶏肉などは平塚本社にて対応）、牛豚それぞれに力を入れているポイントを教えていただきました。

牛肉はA5等級の黒毛和牛のみ提供

厳選された近江牛（滋賀県）・山形牛（山形県）・前沢牛（岩手県）を提供しており、すべて最高ランクとされるA5等級の黒毛和牛です。

すき焼き・しゃぶしゃぶ・バター焼き・ビフテキなど、その最高級の品質を、いろいろな料理で味わいたいですね。

豚肉は産地直送で抜群な鮮度と美味しさ！

自社開発したオリジナルブランドの山峰豚（やまみねぶた。群馬県）を提供しており、産地直送による鮮度の高さが強みです。

山峰豚はストレスフリーな飼育環境と、良質なデンプンを豊富に含んだ飼料に力を入れているとか。動物性原料をカットすることで、脂質が滑らかでクセのない、豚本来の旨みと甘みが感じられると言います。こちらも様々な料理で味わってみたいものです。

店長おすすめ！人気のお惣菜

地元民・観光客問わず人気が高いお惣菜。その中でも特に売れ筋のおすすめ商品も教えていただきました。

黒毛和牛すき焼卵さんど（1,000円／1箱・税込）黒毛和牛牛カツさんど（1,200円／4切・1,800円／6切・税込）黒毛和牛らほつメンチ（330円／1個・税込）焼豚（460円／100g・税込）

取材後、ちょっと小腹が空いたので、さっそくらほつメンチを購入しました。ちなみに、らほつ（螺髪）とは仏様の巻髪（パンチパーマ）を指す言葉です。大きさは子供の拳骨くらいでしょうか。

中身を割ってみました。一口食べると濃厚な牛脂と粗挽き肉の絶妙な食感が調和して、豊かな味わいを楽しめました。1個でもボリューム満点、ご飯が欲しくなる一品ですね。

ほかにも「鎌倉とんむすび」やサラダ各種も美味しそうだったので、今度試してみたいと思います。

2階は和食レストラン「御成町石川」

店舗の左手に回り込み暖簾をくぐると、2階は和食レストラン「御成町石川」が営業しています。

全席完全個室となっており、落ち着いた空間ですき焼き・しゃぶしゃぶ・バター焼き・ビフテキなど各種料理を楽しめます。

特にすき焼きコース・バター焼きコースは、スタッフの方が目の前で調理してくれるため、最高の状態に仕上がった肉を堪能できます。

長年愛される好感度の秘訣は丁寧な社員教育

取材前に「店員さんの教育が行き届いている感じで、とても好感度が高い」という評判を聞いていたので、その秘訣についても店長にうかがいました。

就任されてからの5年間、店長はスタッフに対して「常に明るく接する」「個々の特性に合わせて接し方を工夫する」ことを心がけて来られたそうです。

誰に対しても真心を忘れない姿勢は、お客様との関係にも表れていました。例えば、お店のポイントカードには右向きの牛がデザインされており、これはレジに設置された左向きの牛と向かい合うように工夫したということです。

丁寧な接客ならどこにも負けない！そんな心意気が伝わってくるようでした。

まとめ

今回は、若宮大路と江ノ電踏切の間で営業している鎌倉肉の石川本店を紹介してきました。

「高級そうで入りづらい」と思われがちですが、今回の取材を通じて、お肉に対する情熱と細やかな接客が印象に残りました。

1階の精肉・お惣菜は日常や観光に、2階の和食レストランは特別な日になど、様々なシーンで使い分けてみてはいかがでしょうか。

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