◆金利が上昇する時代が到来

長く続いた超低金利時代が転換点を迎えています。日銀が利上げを進めると、私たちの生活にもさまざまな影響が出てきます。

まず恩恵を受けやすいのが預金です。普通預金や定期預金の金利が上昇し、以前より利息を受け取りやすくなります。預金中心の人にとってはプラス材料といえるでしょう。

一方で注意したいのが住宅ローンです。変動金利型住宅ローンを利用している場合、将来的に返済額が増える可能性があります。借入額が大きい家庭ほど影響は大きくなります。

また、企業の資金調達コストも上昇します。そのため、業種によっては利益に影響が出る可能性があります。株式市場では、金融株が注目される一方で、不動産株などには逆風となる場合もあります。

債券市場にも変化があります。新たに発行される国債や社債の利回りは上昇しやすくなりますが、既存債券の価格は下落しやすくなります。

◆為替相場に影響する？

さらに、利上げは為替相場にも影響を与える可能性があります。一般的には、日本の金利が上昇すると円が買われやすくなり、円高要因になると考えられています。円高になれば、輸入品やエネルギー価格の上昇が抑えられ、家計の負担軽減につながる場合もあります。一方で、輸出企業にとっては収益面でマイナス要因になるケースもあります。

保険商品にも変化が見られるかもしれません。生命保険会社は契約者から集めた資金を国債などで運用しているため、金利上昇は運用環境の改善につながる可能性があります。今後は貯蓄性保険の予定利率が見直されるケースも考えられます。

◆老後資金に大きな影響が！

また、老後資金づくりの観点では、これまでよりも預金や国債で一定の利回りを期待できる環境に近づいています。超低金利時代には投資信託や株式への資金シフトが進みましたが、今後は預金や債券を組み合わせた資産配分を検討する人も増えるかもしれません。

利上げはよい面と悪い面の両方があります。大切なのは、自分の預金や住宅ローン、資産運用にどのような影響があるのかを理解しておくことです。金利が動く時代だからこそ、お金との付き合い方を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）