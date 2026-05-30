今日の運勢 5月31日（日）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月31日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月31日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で調子良く過ごすことができそうです。今日は挑戦したいことに挑戦してみたり、直感を信じて行動してみましょう。ラッキーカラーはオレンジ。学びがあったり、成長したりできるような１日となりそうです。今日は視野を広く持って過ごすことを心掛け、いろいろなことに触れてみましょう。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。趣味も充実しやすいので、好きなことにとことん打ち込むのも良さそうです。人脈が広がっていくような1日です。今日は人が集まる場所へ顔を出すようにしましょう。オンライン上でのコミュニケーションも大切にできると収穫のある1日となりそうです。対人運が好調です。今日は1対1のコミュニケーションが活発な運気なので、パートナーとの時間を大切にしたり、自分自身と向き合う時間を大切にしてみましょう。趣味が充実しやすく楽しい1日を過ごすことができそうです。趣味に没頭したり、友達と連絡を取ったり、好きなことに時間を注いで過ごしてみましょう。仕事運が好調です。今日は集中力が高まりやすい1日なので、やりがいを感じられそうですが、頑張りすぎには注意しましょう。ラッキードリンクは紅茶。内省がテーマな1日です。今日はこれまでを少し振り返ることで、大事な気付きがありそうです。モヤモヤした気持ちが出てきた時は、神社やお寺へお参りをしてみましょう。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家でのんびりと過ごしたり、美味しいものを食べて息抜きをしましょう。昼寝をするのもおすすめです。金運が好調です。今日は欲しいものがあれば思い切って購入すると良さそうです。特に欲しいものがない人は、外食で息抜きがおすすめです。モヤモヤした気持ちが出やすい1日となりそうです。なるべく1人の時間を大切にして、あれこれ考えすぎないように注意しましょう。疲れを癒せると良い日です。今日はたくさん睡眠を取ったり、オフの時間を大切にしましょう。ヘッドマッサージをしたり、ストレッチをしてみるのも良さそうです。今日は射手座の満月です。目標や計画の見直しをしてみたり、自分自身の理想について見直してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代で占いに出会い、勉強やコミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/