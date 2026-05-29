今日の運勢 5月30日（土）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年5月30日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）5月30日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしく1日を過ごすことで、運気がアップするでしょう。まわりの人たちの言葉に流されず、ご自身がどう思うのか、どう考えるのかに意識を向けていくことで、良い展開がありそうです。広い視野で物ごとをみていくことが大切になる日です。色々な人の意見をきき、様々な土地の文化を知り、あなたの中で取り入れるべきことがあるかどうか、考えてみましょう。積極的に行動していくことで、運気が上がっていく日です。なにかやりたいと思っていたことがあれば、今日からはじめてみると良いでしょう。思い立ったら行動していくと◎あなたの希望はなんでしょうか？あなたが本当に望んでいることに意識を向けてみてください。そうすることで、今あなたが何をしていくべきなのかが、明確になっていくことでしょう。ロマンチックな気分に浸ることで、運気がアップする日です。ロマンス映画を観たり、愛を歌ったバラードを聴いたりするのも良いでしょう。また好きな方がいれば、その方との時間を大切にしましょう。集中力が高まる日です。お仕事やお勉強に身が入りそうなので、ご自身のスキルアップのために時間を惜しまずに使いましょう。今日ご自身のために使った時間は、後に財産になっていくことでしょう。将来のことについて考えていくと良い日です。未来の理想の姿をイメージしてみてください。そして、その理想の自分になるためには、毎日何をしていくべきなのか、明確に計画を立てていきましょう。ヨガをしたり、瞑想をする時間をつくりましょう。あなたは今、ご自身と向き合う時間が必要なのです。静かな時間の中で、ご自身の心と対話をしていくことで、見えてくるものがあることでしょう。あなたの心の拠り所はどこでしょうか？幼い頃に好きだった食べものを食べたり、懐かしいと感じる場所に行ってみたりしてみましょう。あなたの心が癒されることに意識を向けてみるのもおすすめ。あなたが日常の中で、いくら時間を使っても苦にならないことは何でしょうか？あなたが普段なにも気に留めていないことの中に、あなたの才能が隠れているかもしれませんよ。異性からの人気が高まる日です。出会いを求めていらっしゃる方は、お洒落をしてお出かけしてみましょう。出会いを求めていらっしゃらない方は、魅力を隠す必要がでてきそうです。ワークライフバランスを考えると良い日です。最近のあなたは、頑張りすぎてはいませんか？無理をしすぎずに、プライベートも充実させていくことで、良い流れがやってきそうですよ。今の状況に、あなた自身に、そしてまわりの人に対して、もう少し柔らかい気持ちになりましょう。あなた自身とまわりの人々に許しの心がもてるように、または相手の立場になって慈しみの想いが持てるように、意識を向けてみてください。そのために、今の自分の立場や行動を変えなくてもいいのです。ただ、今の状況に対して、愛をもって接する気持ちを持つことで、思いがけない解決方法へと導かれることでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/