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横浜DeNAベイスターズの度会隆輝は27日、横浜スタジアムで行われたセ・パ交流戦 2回戦戦のオリックス・バファローズに「3番・左翼」で先発出場。初回、左翼からの見事な返球で打者走者を二塁で刺し、ピンチを防いだ。











DeNAの先発は篠木健太郎。初回、1球で先頭打者の西川龍馬を左飛に打ち取り、打席には2番の渡部遼人。



カウント0－2からの4球目、渡部がアウトハイのストレートを見事に流し打った。



打球は痛烈なライナーで瞬く間に三塁線を破り、長打コースへ。だが左翼の度会が的確なアプローチで捕球すると、ロスなく二塁にワンバウンドでのストライク送球をみせる。



今季ここまで9盗塁をマークしている俊足の渡部だったが、度会の素晴らしい守備に阻まれてタッチアウトとなった。立ち上がりでのピンチ到来を防ぐ、価値の高いプレーだった。



DeNAはその裏に1点を先制。流れに乗りたいところだったが、先発の篠木が5回5失点と崩れてオリックスに逆転を許す。最終スコア2－5で敗れたDeNAは、交流戦2連敗となった。



度会は打撃でも4打数1安打1打点と活躍。5試合連続安打・2試合連続打点を記録するなど好調を維持し、高い得点圏打率で主軸の役割を果たしている。























【動画】度会隆輝、”神送球”で走者をアウトに！

DAZNベースボールの公式Xより













ピンチの芽をつむ



度会隆輝 レフトからの好返球



⚾️DeNA×オリックス

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【了】