「ダイエット、なかなか続かない…」「プロテインって美味しくないんでしょ？」そんな悩みを抱えていませんか？ 大人気VTuber「にじさんじ」の宇佐美リトさんと佐伯イッテツさんが、あなたのボディメイクを強力にサポート！ 健康食品メーカー「ファイン」の「ファインプロテインダイエット」との豪華コラボ第2弾が実現しました。前回8,000個を売り上げ一時欠品となった大好評企画が、さらにパワーアップして帰ってきます。最大47%OFFの特別セットや、推しと一緒に楽しめるコラボ配信など、見逃せない情報が満載です！

推しと叶える理想のボディメイク！にじさんじ×ファインプロテインダイエット

推し活もボディメイクも、どちらも諦めたくないあなたに朗報です！ 大人気VTuberグループ「にじさんじ」に所属する宇佐美リトさんと佐伯イッテツさんが、健康食品でおなじみの株式会社ファインが手掛ける「ファインプロテインダイエット」とコラボレーション第2弾を実施することが決定しました。

前回、8,000個を売り上げ一時欠品となるほど大好評だったコラボが、さらにパワーアップして登場。推しと一緒に、美味しく楽しく理想の自分を目指せるこの企画、見逃す手はありません！

「ファインプロテインダイエット」の魅力

今回のコラボ企画の主役である「ファインプロテインダイエット」は、「女性らしい健康的なカラダ」を目指す方をサポートするために開発されたプロテインシリーズです。ただのプロテインではない、その豊富な栄養素に注目です。

驚きの栄養素がぎゅっと凝縮

(マカ、カカオ、チアシード、マキベリー、アサイー)

スーパーフードとは、一般的な食品よりも栄養価が高く、健康維持に役立つとされる食品のこと。これらを気軽に摂れるのは嬉しいポイントです。

を主成分に、L-カルニチンや黒胡椒抽出物といった「磨きをかける」成分も配合。

特に「贅沢ショコラ」は、女性の1食分のビタミン13種、ミネラル10種＋たんぱく質が摂れる というから驚き！ 置き換えダイエットにもぴったりです。

「毎日飲みたくなるように溶けやすさと美味しさにこだわり」があるため、プロテインの味が苦手で続かないという方も、これなら期待できそうです。

ファン必見！3つの特別コラボセット

今回は3種類のコラボセットが登場します。それぞれのセット内容と価格を見ていきましょう。

1. ヒーローリトテツウルトラおすすめセット

なんと5種類のフレーバー全てを試せる豪華なセット！ 初めての方も、色々な味を楽しみたい方にもぴったりです。

セット内容 通常価格合計 特別価格（税込） 割引率 贅沢ショコラ 300g 2,322円 茶葉薫るミルクティー風味 450g 3,218円 ベリーミックス風味 300g 2,322円 7,860円 47%OFF 茶葉薫る抹茶風味 450g 3,218円 焼き芋ブリュレ風味 450g 3,480円 合計 15,044円

2. 宇佐美リトおすすめセット

トレーニングの鬼、宇佐美リトさんが選んだのは、定番人気のショコラと香り高いミルクティー。これは間違いなさそう！

セット内容 通常価格合計 特別価格（税込） 割引率 贅沢ショコラ 300g 2,322円 3,600円 37%OFF 茶葉薫るミルクティー風味 450g 3,218円 合計 5,540円

3. 佐伯イッテツおすすめセット

ヒーロー見習いの佐伯イッテツさんは、フルーティーなベリーミックスと和風な抹茶をセレクト。個性的な組み合わせで気分転換にも良さそうですね。

セット内容 通常価格合計 特別価格（税込） 割引率 ベリーミックス風味 300g 2,322円 3,600円 37%OFF 茶葉薫る抹茶風味 450g 3,218円 合計 5,540円

最大47%OFF！見逃せない「神コスパ」

これらの特別セットは、通常価格から最大47%OFFという驚きの割引価格で手に入ります。毎日続けるプロテインだからこそ、この割引率は非常に魅力的。お財布に優しく、賢くボディメイクをスタート・継続する絶好のチャンスです。

期間限定販売と購入方法

この特別セットは、2026年5月28日（木）11:00～6月11日（木）23:59までの期間限定販売です。販売期間が短いので、気になる方はお早めにチェックしてください。

購入は楽天市場のファイン公式ショップ限定です。

にじ3Dでコラボ記念生配信も！

商品購入だけでなく、宇佐美リトさんのYouTubeチャンネルで実施されるコラボ記念配信も見逃せません！ しかも今回は、より立体的でリアルな動きが楽しめる 「にじ3D」 での配信とのこと。

配信では、特別セットの商品紹介はもちろん、プロテインやボディメイクに関する企画、さらには筋トレ・ストレッチ企画まで！ 推しと一緒に体を動かす体験ができるなんて、最高じゃないですか？

配信前に対象商品を購入した方との「一体感を楽しめるようなささやかな演出」も用意されているとのことなので、コラボ商品を片手に配信に参加してみてはいかがでしょうか。

「ファインプロテインダイエット」フレーバーラインナップ

特別セットに含まれる各フレーバーについて、もう少し詳しくご紹介します。

贅沢ショコラ風味

* 内容量： 300g

* 特徴： 1食置き換えにも対応し、女性の1食分のビタミン13種、ミネラル10種、たんぱく質が摂れます。ギルトフリー（罪悪感なく楽しめる）なショコラ味は、ご褒美感覚で続けられそうです。

茶葉薫るミルクティー風味

* 内容量： 450g

* 特徴： まるで本物のミルクティーのような豊かな香りが特徴。リラックスタイムにもぴったりなフレーバーです。

ベリーミックス風味

* 内容量： 300g

* 特徴： アサイーを含む5つのスーパーフードを配合した、フルーティーで飲みやすい味わい。さっぱりとリフレッシュしたい時に良さそうです。

茶葉薫る抹茶風味

* 内容量： 450g

* 特徴： 上質な茶葉の香りが楽しめる和風フレーバー。甘すぎず、食事にも合わせやすいかもしれません。

焼き芋ブリュレ風味

* 内容量： 450g

* 特徴： 焼き芋の香ばしさとブリュレの甘さが融合した、スイーツ感覚で楽しめるフレーバー。普段のプロテインとは一味違う体験ができそうです。

コラボライバー紹介

今回コラボを盛り上げるのは、「にじさんじ」の人気ライバー、宇佐美リトさんと佐伯イッテツさんです。

宇佐美リト / Usami Rito

「力こそパワー。トレーニングは裏切らない。裏切るのはいつも自分自身だ。さぁ！今日もダンベルと手を繋ごう！」という熱いメッセージが印象的な宇佐美リトさん。YouTubeチャンネル登録者数は34万人（2026年4月時点）を超え、そのストイックな姿勢は、ボディメイクを目指す人にとって最高のモチベーションになるでしょう。

佐伯イッテツ / Saiki Ittetsu

「変身デバイスを最近手に入れた学生。まだ技術面は半熟なヒーロー見習いだが、ハートの強さは敵知らず。一徹無垢な英雄譚はここから始まる。らしい。」という設定を持つ佐伯イッテツさん。38.1万人（2026年4月時点）のYouTubeチャンネル登録者数を誇る人気ライバーです。ヒーロー見習いとして成長していく彼の姿は、多くのファンを惹きつけています。

株式会社ファインとは？

今回のコラボ商品を展開する株式会社ファインは、1974年創業の歴史ある健康食品メーカーです。「より美しく、より健康に」を企業理念に掲げ、創業以来、研究開発から製造、販売までを一貫して自社で行い、高品質な製品を提供し続けています。

機能性表示食品からスープ、スーパーフード、スポーツドリンク、さらには医療/介護食や医薬品まで、幅広い製品を手掛ける「健康」の総合企業です。健康食品業界での長年の実績と、VTuberとの新しいコラボレーションが、非常に魅力的かつ革新的に映ります。

まとめ：推しと健康を両立する絶好のチャンス！

「にじさんじ」の宇佐美リトさん、佐伯イッテツさんと「ファインプロテインダイエット」のコラボ第2弾は、まさに 「推し活しながら、無理なく理想の自分を目指せる」 画期的な企画です。

普段プロテインを飲まない方も、この機会に推しと一緒にボディメイクに挑戦してみてはいかがでしょうか。最大47%OFFというスペシャルな価格、そして「にじ3D」でのコラボ配信という特別な体験があなたを待っています！

キャンペーン期間は2026年6月11日（木）23:59までと短いので、このチャンスをぜひお見逃しなく！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。