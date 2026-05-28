VANSファンなら誰もが知るあの名作「FALKEN」が、VANS LITEシリーズとして待望の復活を遂げました！「クラシックなデザインは好きだけど、もっと軽ければ…」そんな願い、私も一度は抱いたことがあるかもしれません。今回のアプデで、その常識が覆されます。この記事を読めば、VANS LITE FALKENの「重力から解放されたような」履き心地と、進化した魅力の全てがわかりますよ！

VANS LITEシリーズが拓く、新しい履き心地の世界

VANSのスニーカーといえば、ストリートファッションには欠かせない、普遍的な人気を誇る定番アイテムですよね。私も一足は持っていますし、そのクラシックなデザインはどんなスタイルにもマッチするところが魅力だと感じています。

そんなVANSから、「VANS LITE（ヴァンズ ライト）」シリーズの新コレクションが登場しました！ しかも、長年愛されてきた人気モデル「FALKEN（ファルケン）」がアップデートされて復活するというから、スニーカーファンならずとも注目せざるを得ません。

VANS LITEシリーズは、ブランドの顔とも言えるクラシックなデザインはそのままに、とことん「軽量性」と「クッション性」を追求した人気ラインです。皆さんもご存知の通り、VANSの定番モデルは少し重く感じることがあったかもしれません。しかし、このLITEシリーズは、その課題を見事にクリアしています。

今回のコレクションでは、さらに快適さを追求するため、アッパー（靴の甲の部分）や各パーツの素材が見直されました。日常使いで最も重要な「履き心地」が格段に向上しているとのこと。これは、まさに私たちの足元を軽やかに彩ってくれる、頼もしいパートナーになりそうですね。

今回のコレクションでは、単に新作が出るだけでなく、その「軽やかさ」と「快適性」を表現した豪華な新ビジュアルも公開されているんです。俳優でメンズノンノモデルの中田圭祐さんと、ファッションモデルのるうこさんが、まるで重力から解放されたかのように軽やかに「VANS LITE」を履きこなす姿は、まさにこのシリーズのコンセプトそのもの。

新ビジュアルの「浮遊感」は、まさにこのシリーズのコンセプトを象徴しています。オフィスで、カフェで、まるで体が宙に浮いているかのようにリラックスしたモデルたちの姿を見れば、その軽やかさが伝わってくるでしょう。私もこんなふうに軽やかに過ごしてみたいものです！

待望の復活！進化した名作「FALKEN」の魅力

今回のVANS LITEコレクションの目玉は、なんといっても 「FALKEN」の復活でしょう。私も以前からFALKENのデザインが好きだったので、このニュースには胸が高鳴りました！

1. 定番モデルV3830 SC2(FALKEN)

: 軽量ソールが特徴のFALKENが、さらなる進化を遂げて再登場。: 足当たりが格段に良くなり、長時間の着用でも疲れにくい工夫がされています。これは嬉しいポイント！: これからの季節に気になる足のムレを軽減してくれるので、夏場でも快適に履けそうですね。: BLACK/WHITE、RED/WHITE、NAVY/WHITE: 22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0㎝

以前のモデルから機能面がこれほど改善されて、1万円を切る価格設定は、かなりのコスパの良さだと感じます。普段使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにも重宝すること間違いなしです。

2. デニム素材で差をつけるV3830 DNM(FALKEN)

: FALKENのアッパーにデニム生地を採用したシーズナルモデル。: デニム素材はカジュアルスタイルとの相性抜群。定番のVANSとは一味違う、新鮮な足元を演出してくれます。: BLACK/DENIM、DENIM/WHITE: 22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0㎝

デニム素材のスニーカーは、履き込むほどに味わいが増すのも楽しみの一つ。自分だけのオリジナルな一足に育てるのも良いですね。

3. 春夏を彩るパステルカラーV3830 LCS(FALKEN)

定番モデルと新顔もLITEで登場！

: 春夏らしい明るいカラーを落とし込んだFALKEN。: パステルカラーがコーディネートに軽やかさと華やかさをプラス。女性の方には特におすすめしたいモデルです。: PINK/WHITE、SAX/WHITE: 22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

VANS LITEシリーズでは、FALKENだけでなく、VANSの象徴ともいえる定番モデルや、新しいデザインも「LITE」仕様でラインナップされています。

1. 大人気「マシュマロパック」がLITEで復活！

: 過去に大人気だった通称「」が、LITEシリーズで復活！: ブランドを象徴するチェッカー柄と、男女問わず使いやすいカラーリングの組み合わせ。軽やかな履き心地で、カジュアルコーデの主役として抜群の存在感を放ちます。: MARSML/RED、MARSML/NAVY: MARSML/RED CHK、MARSML/NAVY CHK: 22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0㎝ (両モデル共通)

OLD SKOOLもSLIP ONも、VANSの定番中の定番。それがLITEシリーズで楽しめるなんて、これは見逃せません！特にSLIP ONは、サッと履けて出かけられる手軽さが魅力ですよね。

2. 新しい顔ぶれ「MARVERICK」で多様なスタイルを

LITEシリーズには、FALKEN以外の新しいモデルもラインナップされています。

V3858 SN(MARVERICK)

V3858 MTC(MARVERICK)

: 定番MARVERICKのアッパーにメッシュを使用しリニューアル。: 通気性が良く、さらに軽快な履き心地を実現。: VANSを象徴するサイドストライプがデザインのアクセントに。: シンプルながらも素材の組み合わせで奥行きのあるデザインに仕上がっています。: BLACK/WHITE、GRAY/WHITE: 22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）、30.0㎝

3. トレンドを意識した「シルバーカラー」で足元を主役に

: 定番MARVERICKから、アッパーにメッシュを使用した新タイプ。: サイドストライプとソリッドなPU（ポリウレタン）素材、そしてが目を引きます。カジュアルながらも上品な輝きを放ち、足元に華やかさを加えてくれます。: SAIL/GOLD、WHITE/SILVER: 22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

そして、2024年のトレンドカラーの一つとも言えるシルバーを取り入れたモデルも登場しています。

軽やかな足元で、毎日をもっと快適に

: 定番モデルにトレンドのシルバーカラーを採用。: 足元に圧倒的な存在感を放ち、シンプルなコーディネートでも一気にモード感をアップさせてくれます。まさに: SILVER/WHITE: 22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）: OLD SKOOL LITE SHYが、SLIP ON LITE SHYが

いかがでしたか？ VANSのクラシックな魅力はそのままに、現代のライフスタイルに合わせた「軽さ」と「快適さ」を手に入れたVANS LITEシリーズ。

私たちがスニーカーに求めるのは、単なるデザインだけでなく、日々の生活に寄り添う履き心地や機能性も重要ですよね。このVANS LITEシリーズは、その両方を高いレベルで満たしてくれることでしょう。

特に、復活を遂げたFALKENの進化には目を見張るものがあります。ぜひ、この機会にあなたの足元を、軽やかで新しいVANS LITEでアップデートしてみてください。

中田圭祐さん

るうこさん

発売情報と運営会社

この魅力的な「VANS LITE」シリーズの新コレクションは、2026年5月28日（木）より、全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて順次販売開始です。

ぜひ、お近くの店舗で実際に手に取ってみるか、オンラインストアでじっくり選んでみてください。新しいVANS LITEの魅力を体感できるはずです。

運営会社情報

今回の「VANS LITE」シリーズを展開するABCマートは、全国展開する靴の専門店です。

: 株式会社エービーシー・マート: 服部喜一郎: 東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F: 1985年6月6日: 靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

電話: 0120-936-610

対応時間: 10：00～17：00（平日月曜から木曜）

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