「夏に革靴なんて暑くて無理…」そんな固定観念、もう捨てませんか？ABCマートの「SMART CASUAL」は、まるでスニーカーのような軽やかさで、あなたの足元を涼しく、そして上品に彩ります。この夏、手放せなくなる”ラフに履ける革靴”の秘密に迫ります。

夏の足元を格上げ！ABCマート「SMART CASUAL」の魅力

夏の足元、どうしていますか？Tシャツにサンダルも良いけれど、もう少し「きちんと感」が欲しい。そんな時にぴったりの新常識が、ABCマートから登場しました。

全国のABCマートと公式オンラインストアで5月28日(木)から始まった「SMART CASUAL」サマーキャンペーン。俳優の倉悠貴さんが表現する「大人の抜け感」は、まさに今の私が求めていたスタイルです。

「革靴なのに超快適」を叶える3つの秘密

「革靴は重くて硬い」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし、HAWKINS（ホーキンス）とstefanorossi（ステファノロッシ）が展開する「SMART CASUAL」シリーズは、その常識を心地よく覆します。クラシックなデザインはそのままに、現代のライフスタイルに合わせた快適さを徹底追求。その秘密は以下の3点にあります。

1. 驚きの軽さで足元軽やか

俳優の倉悠貴さんも「小指でも持てるくらい軽い」とコメントするほどの軽量性。従来の革靴の概念を覆す軽さで、長時間の着用でも足への負担を軽減します。

2. 抜群の機能性で快適な歩行をサポート

ただ軽いだけではありません。シューズ全体の屈曲性が高く、足の動きにしっかりフィット。さらに、滑りにくいラバーアウトソールを採用しているため、雨の日や滑りやすい場所でも安心して歩けます。

3. オンオフ問わず活躍する幅広いシーン対応力

カジュアルな日常使いから、休日のきれいめカジュアル、そしてビジネスシーンのオフィスカジュアルまで、文字通りオン・オフ問わず履きこなせるのが最大の魅力。オーバーサイズのシャツやショーツといった「クリーンな抜け感」のあるスタイルに合わせれば、大人の余裕が漂うコーディネートが完成します。

注目のラインナップ！コストパフォーマンスも抜群の3モデル

今回のキャンペーンで登場する3つのモデルは、それぞれに個性的な魅力があります。特筆すべきは、その優れたコストパフォーマンス。これだけのデザイン性と機能性を兼ね備えながら、すべて8,250円（税込）で手に入ります。

1. HAWKINS「RICO SLIP ON」：踵が踏める2WAY仕様

商品名: RICO SLIP ON

カラー: DK.BROWN（ダークブラウン）

サイズ: 24.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

価格: 8,250円（税込）

踵（かかと）を踏んでラフに履ける2way仕様が特徴。ちょっとした外出時にもサッと履けて、見た目はだらしなくない絶妙なバランスが魅力です。足あたりの良い柔らかな素材も、デイリーユースに最適。

2. HAWKINS「RICO LOAFER」：吸い付くような柔らかさ

商品名: RICO LOAFER

カラー: S/BLUE（スカイブルー）

サイズ: 24.5cm～28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm

価格: 8,250円（税込）

アッパー（甲の部分）の「一枚革のように柔らかい」仕上がりが特徴。足を入れた瞬間に包み込まれるような感覚は、一度体験すると病みつきになるでしょう。爽やかなスカイブルーは、夏の足元に軽快さをプラスします。

3. stefanorossi「MARE BOAT CVS」：洗練された大人のデッキシューズ

商品名: MARE BOAT CVS

カラー: MARINE（マリン）

サイズ: 24.5cm～29.0cm

価格: 8,250円（税込）

カジュアルな印象が強いデッキシューズを、「大人のためのデッキスタイル」へと昇華。キャンバス素材に部分的にレザーをあしらうことで、上品な高級感を演出しています。軽量で柔軟なアウトソールが、素足のような快適なフィット感を提供。

倉悠貴さんも太鼓判！「SMART CASUAL」が広げるファッションの可能性

キャンペーンビジュアルを飾るのは、若手実力派俳優の倉悠貴さん。「爽やか版 倉悠貴、よろしくお願いいたします」というコメントからは、このシューズが彼の新たな一面を引き出していることが伺えます。

26歳になり革靴を履く機会が増えたという倉さんにとっても、「こういう合わせ方もできるんだ」と新たな発見があったそう。フォーマルとカジュアルの境界線をなくし、ファッションの奥深さを教えてくれるのが「SMART CASUAL」の魅力です。

この夏は「SMART CASUAL」で足元から新しい自分を表現しよう！

仕事にもプライベートにも、どんなシーンにも自然に溶け込む「SMART CASUAL」シリーズ。軽やかで上品な足元は、あなたの夏の装いをワンランクアップさせてくれるはずです。

今すぐABCマートで体験！

これらの魅力的なシューズは、全国のABCマートおよび公式オンラインストアで手に入ります。ぜひ、お近くの店舗で実際に試着して、その快適さを体験してみてください。オンラインストアなら、豊富なラインナップを自宅でじっくり比較検討できます。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。