「ヘルシーなのに、本当に美味しいの？」そんな疑問を抱くあなたへ。BAGEL & BAGELから、プラントベースチーズやアボカドなど、体と心に優しい新作ベーグルが期間限定で登場しました！私も半信半疑でしたが、その豊かな味わいに衝撃。この記事で、賢く美味しい新習慣を始めてみませんか？



## BAGEL & BAGEL 初夏のご褒美！新作ベーグル＆爽やかレモネードで心躍るひとときを



皆さん、ベーグルの「もちもち、しっとり」食感は好きですか？ BAGEL & BAGELのベーグルは、朝食にもランチにも、そして小腹が空いた時にもぴったりの、まさに「癒やし」の存在です。



そんなBAGEL & BAGELから、この初夏にぴったりの新作が続々と登場するという嬉しい知らせが届きました！ 定番のベーグルに加え、夏を彩る爽やかなレモネードスカッシュまで、気になるラインナップを深掘りしていきましょう。



## まだ見ぬ美味しさとの出会い！新作ベーグルを徹底解剖



今回は、甘い系からヘルシー系まで、個性豊かな3種類のベーグルが仲間入り。どれもこだわりが詰まっていて、選ぶのが楽しくなりそうです。



### 1. プレミアムな甘さ「バナナとチョコレート」







見た目からして心惹かれる、バナナとチョコレートの組み合わせ。お子様から大人まで、誰もが笑顔になること間違いなしの一品です。



特徴： 贅沢にも「甘熟王バナナ」のピューレを生地に練り込み、さらに口どけなめらかなスイートチョコチップを散りばめています。バナナの芳醇な香りとチョコの甘さが織りなすハーモニーは、まさにプレミアム！ ちょっと疲れた日のご褒美に、カフェラテと一緒にいただきたいですね。

価格： 300円（税込）

発売日： 2026年6月3日（水）から全国のBAGEL & BAGEL店舗で販売。なくなり次第終了。



### 2. ヘルシー志向のあなたへ「プラントベースチーズとペッパー」







健康と地球環境に優しい選択肢として注目されている「プラントベース（植物性）」のチーズを使用したベーグル。チーズ好きだけど、少しヘルシーにしたい！という方に朗報です。



特徴： プレーンベーグルに、チーズ好きも納得の植物性チーズとブラックペッパーをトッピング。チーズのコクを保ちつつ、軽やかな味わいが楽しめるのは嬉しいポイントです。ピリッとしたブラックペッパーが良いアクセントになりそうですね。

価格： 294円（税込）

発売日： 2026年6月10日（水）より全国のBAGEL & BAGEL店舗に登場。こちらも期間限定。



### 3. 食感と栄養を一度に「アボカドとクルミ」







まるで「森のバター」とも呼ばれるアボカドと、香ばしいクルミを練り込んだ、ヘルシー志向のベーグル。彩りも豊かで、朝食の主役にもぴったりです。



特徴： アボカドペーストのまろやかなコクと、クルミのザクザクとした食感が楽しめる一品。フレッシュな野菜をたっぷり挟んだり、クリームチーズやスモークサーモンと合わせても絶品でしょう。美味しく健康的なライフスタイルを目指す方には特におすすめです。

価格： 294円（税込）

発売日： 2026年6月17日（水）から全国のBAGEL & BAGEL店舗で販売開始。こちらも期間限定。



## 夏を先取り！3種の「クラフトレモネードスカッシュ」でリフレッシュ



ベーグルだけでなく、ドリンクも見逃せません。この夏にぴったりな、こだわりのレモネードスカッシュが3種類、期間限定で登場します。







### 1. 基本にして究極「オリジナルレモネードスカッシュ」



奄美諸島産の素焚糖とアカシアはちみつで丁寧に仕込んだ自家製はちみつレモンが主役。定番だからこそ、素材と製法にこだわり抜いた逸品です。



特徴： 優しい香りとコクのある味わい、そしてすっきりとした甘さが特徴。暑い日にはスカッシュ（炭酸入り）で爽快感を、炭酸が苦手な方は炭酸なしも選べるのが嬉しいですね。

価格： 572円（税込）

販売期間： 2026年6月3日（水）〜2026年9月1日（火）の期間限定。



### 2. 大人の刺激「高知生姜のレモネードスカッシュ」







自家製はちみつレモンに、高知県産のすりおろし生姜をプラス！ キリッとした辛さが楽しめる、まさに「大人のレモネード」です。



特徴： 生姜のピリッとした刺激が加わることで、ただ甘いだけではない、深みのある味わいに。身体を内側から温めつつ、爽やかなレモンの香りでリフレッシュできる、一石二鳥のドリンクですね。

価格： 594円（税込）

販売期間： 2026年6月3日（水）〜2026年9月1日（火）の期間限定。



### 3. 意外な組み合わせに注目！「トマトレモネード」







完熟トマトの濃厚な甘さと、自家製はちみつレモンの爽やかな酸味が絶妙に調和。一見驚く組み合わせですが、これが意外とクセになる予感！



特徴： トマトの旨味とレモンの酸味が織りなす、フルーティーでヘルシーな味わい。トマト好きはもちろん、新しい味に挑戦したい方にもおすすめです。

価格： 594円（税込）

販売期間： 2026年6月3日（水）〜2026年9月1日（火）の期間限定販売。



## BAGEL & BAGELの魅力とは？そのこだわりを深掘り！







BAGEL & BAGELは、「しっとり＆もちもち」の独特な食感が特徴のベーグル専門店です。一般的なベーグルがハードタイプなのに対し、BAGEL & BAGELでは独自の製法で、お子様でも食べやすく、時間が経っても硬くなりにくいベーグルを提供しています。



小麦、水、練り込み素材など、シンプルな材料から作られるベーグルは、噛むほどに口中に広がるうまみとほのかな甘さがたまりません。北米を主産地とした厳選された小麦を使用するなど、素材へのこだわりも随一。日本のベーグル文化を牽引してきた存在と言えるでしょう。



## この夏はBAGEL & BAGELで決まり！



新作ベーグル3種と、心も身体もリフレッシュできるレモネードスカッシュ3種。いかがでしたでしょうか？ どれも魅力的で、今から発売が待ち遠しいですね！



朝食に、ランチに、ちょっとした休憩に。BAGEL & BAGELの新作で、日々の食卓を彩ってみませんか？ ぜひお近くの店舗で、あなたのお気に入りの組み合わせを見つけてみてください。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。