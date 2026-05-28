Crazy Jasmine Tokyoは5月28日から5月31日まで期間限定で、東京・代官山にてジャスミンの香りに特化した香水、ホームフレグランス、ボディケア商品などを取り扱う路面型ポップアップストアをオープンする。担当者は「伊藤園がお茶づくりを通じて培ってきた"香り"に対する知見を活かしながら、1年中、ジャスミンの自然な香りを楽しめるブランドとして展開してまいります」と意気込みを語る。

商品ラインナップは?

Crazy Jasmineは、まるで咲きたてのジャスミンの香りを再現することをコンセプトとしたフレグランスブランド。ブランド名には、「ジャスミンに夢中で好きでたまらない」(＝Crazy for Jasmine)という想いを込めた。

代官山アドレスD201 SPACE A(東京都渋谷区代官山17-4)

「No.1 Jasmine Sambac オーデパルファム」(8ml、6,820円)は、まるで咲きたての花そのものを感じさせるピュアでみずみずしいジャスミンの香り。つけた瞬間から純粋な香りが広がり、時間とともにやさしく消えていく。担当者は「リフレッシュしたいとき、また気分を高めたいシーンにおすすめです」と紹介する。

No.1 Jasmine Sambac オーデパルファム

「No.2 Jasmine Green オーデパルファム」(8ml、6,820円)は、まるで花屋に足を踏み入れた瞬間のようなフレッシュで心地良いジャスミンの香り。ハワイではローズピカケとも呼ばれている、薔薇のように可憐に咲くジャスミンサンバックをベースに開発した。担当者は「気分をすっきりリフレッシュしたいときにおすすめです」と紹介する。

No.2 Jasmine Green オーデパルファム

「No.3 Royal Jasmine オーデパルファム」(8ml、8,800円)は、百合のように上品でほんのりウッディな香りを持つロイヤルジャスミンの香り。濃厚で甘美な香りがやさしく包み込む。担当者は「リラックスしたい夜、心を落ち着かせたいひとときにぴったりです。寝る前の寝香水としても楽しんでもらえたら」と紹介する。

No.3 Royal Jasmine オーデパルファム

「No.5 Jasmine Jasmine オーデパルファム」(8ml、8,800円)は、No.1 Jasmine SambacとNo.3 Royal Jasmineを調合したもの。つけた瞬間から咲きたての花のようにピュアでみずみずしい香りが広がる。担当者は「カジュアルな日常使いはもちろん、特別なパーティーシーンにも映える、気持ちを一瞬で切り替えてくれる1本です」と紹介する。

No.5 Jasmine Jasmine オーデパルファム

ハンドクリームの「No.1 Jasmine Sambac Hand & Nail Cream」(50g、2,750円)は、ヒアルロン酸配合。手肌と爪にうるおいを与え、しっとり感をキープしながらも塗った直後でもスマホの操作ができるほどベタつきのない軽やかなテクスチャーになっている。咲きたてのジャスミンサンバックの華やかな香りが指先からふわりと広がり、リラックスさせてくれる。

No.1 Jasmine Sambac Hand & Nail Cream

このほかホームフレグランスとして、No.1 Jasmine Sambac、No.2 Jasmine Green、No.3 Royal Jasmine、No.5 Jasmine Jasmineのルームアロマオイル(15ml、各4,950円)を販売。ソラフラワーと呼ばれる、マメ科の植物Solaを乾燥して花びらの形状にしたアロマディフューザーとのセット販売(各6,600円)、モロッコでつくられた淡い緑色のリサイクルグラスとのセット販売(S: 7,700円、M: 8,800円、L: 16,500円)も行う。

使用イメージ

伊藤園初のフレグランス事業として

伊藤園で「ジャスミン茶」のパッケージデザインに17年間携わってきた向田陽子氏は2022年度に社内ベンチャー制度に応募し、2023年にCrazy Jasmineを事業化。香水、アロマオイル、ホームフレグランス、ハンドクリームなどの商品を開発し、約3年間、百貨店を中心とした期間限定のポップアップストア、ECにおける販売を通じて実証を重ねてきた。2026年5月1日付けで新会社Crazy Jasmine Tokyoを立ち上げ、このたびブランド初の路面型ポップアップストアを代官山にオープンするに至った。

Crazy Jasmine Tokyo 代表取締役社長の向田陽子氏

「もともとはパッケージにデザインするため、自宅でジャスミンの花を育てはじめたのがきっかけでした。世界には200種類以上ものジャスミンの花が存在しているんですが、そのうちの14種類をいまも大事に育てています。咲きたてのジャスミンの花って、本当に良い香りがするんです。そこに可能性を感じ、Crazy Jasmine Tokyoを設立しました」と向田氏。ちなみにジャスミンは品種ごとに花の形や香りが異なり、かつ「1日花」であるものが多いため、生花の香りを体験する機会はそう多くない。同社ではジャスミン茶づくりを通じて培ってきた香りへの知見を活かし、香料分析や顧客ヒアリングを重ねながら自然で透明感のある香りの表現を追求してきたという。

代官山の路面型ポップアップストアでは、8,800円以上の買い物をした先着200名にジャスミンの苗木を提供する。また今後の予定については、7月30日～8月5日まで渋谷スクランブルスクエア6Fに、8月28日～9月3日まで新宿高島屋2Fに、10月28日～11月3日までJR名古屋高島屋1Fにポップアップストアを設置する予定。中長期的には、ジャスミンを国花と定めているタイ、フィリピン、インドネシアなどのアジア諸国にも展開し、ゆくゆくはフランスで認められるブランドまで成長させたい、と向田氏。「世界中の頑張る人をジャスミンの香りで癒したい、というビジョンを掲げて事業展開を進めてまいります」と説明している。