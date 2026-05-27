地元の子どもにもオヤツとして大人気

お祭りの屋台の定番、小さくて丸い“ベビーカステラ”。

昔懐かしい素朴なお菓子のイメージのベビーカステラが、令和の今、湘南で新たなスイーツとして進化を遂げています。

海が近く開放感があって穏やかなイメージの湘南にピッタリの、“今どきのベビーカステラ”を生み出したのは、辻堂にある『湘南ベビーカステラJohnny's』。

昨年11月に、オープンしたばかりの新しいお店です。

イートインスペースになっている店内は、洗練されたインテリアで、落ち着いたカフェのよう。

スケートボードの廃材を使いアップサイクルして作られたという、風合いのあるテーブルなどのインテリアが、湘南の空気感にとてもマッチしています。

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ふんわりと優しい甘い香りに満ちた店内で、焼き上がりを待っていると、お札を握りしめた小学生の男の子が、駆け込んできました。

「今日は何味があるの？お小遣い貯めて買いに来たよ！」

その小さな常連さんは、生まれて初めてここでベビーカステラを食べて以来、美味しくて何度も買いに来ているとのこと。今日は、サッカークラブの練習前にオヤツとして食べると嬉しそうに話していました。

他にも、ランドセルを背負った学校帰りの女の子が「こんにちは！この間は美味しかったです。」と笑顔でお店の前を通り過ぎたり…。

『湘南ベビーカステラJohnny's』は、オープンから3ヶ月で、既に令和の子どもたちから大人気の様子。

メニューは、ベビーカステラとコーヒーなどのドリンク類。

小麦粉や砂糖など、シンプルな材料で作られるベビーカステラですが、こちらのお店では、シンプルだからこそ材料を厳選していると言います。

さらに、火加減にもこだわり、まるで、パンケーキのようなふわふわもちもちの食感を実現。

焼き立てのベビーカステラは、外がサクッとしていて、中はふんわりとやわらか。優しい甘さと香ばしさが、口の中に広がります。

一つ、また一つと手が伸びる止まらない美味しさ。

今まで食べたことのあるベビーカステラとは、全く異なる味と食感でありながら、どことなく懐かしい素朴さが残されています。

さらにベビーカステラの進化が体験できるのは、「湘南ベビーカステラ 700円（税込）」。

カップに入っており、ベビーカステラに合うようにケーキ屋さんに特注している、こだわりのホイップクリームが添えられています。

クリームは週替わりで、プレーンや抹茶、アールグレーなどの様々なフレーバーが登場するのだそう。

芳醇でミルキーなクリームが、ベビーカステラをやさしく包み込み、高級感がぐんとUP。

これまでに食べたことのない、未知のスイーツのようで、まさに令和のNEOベビーカステラといった感じです。

また、「コーヒー Hot or Ice 400円（税込）」も、焙煎士が特別に開発したオリジナルブレンドで、ベビーカステラと合うように、強すぎずフルーティーで飲みやすい味わいに。

できたで熱々のベビーカステラも美味しいですが、少し時間が経ってしっとりとして味が落ち着くと、また違った美味しさがあります。

ご近所の方は、身近なおやつに。まだ食べたことのない遠方の方は、ベビーカステラを食べながら湘南の海をドライブするのはいかがでしょうか。

湘南スタイルに進化した、令和のNEOベビーカステラに、今後も注目です。

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