日本サッカー協会（JFA）は27日、第52回モーリスレベロトーナメントに臨むU－19日本代表のメンバーを発表した。

モーリスレベロトーナメントは毎年フランスで開催されている国際大会で、世界各国の育成年代の代表チームが招待される。かつては『トゥーロン国際大会』の名で親しまれ、数多くのスター選手が同大会での活躍をきっかけに名を揚げた。

同じ期間に北中米遠征、およびFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーとしての活動があるため、U－19日本代表は2チーム体制を敷き、モーリスレベロトーナメントに臨むチームの指揮は菅原大介監督が執る。メンバーには日髙元（RB大宮アルディージャ）や浅田大翔（横浜F・マリノス）らに加え、唯一の海外勢としてシュミット・ニック（ザンクトパウリ／ドイツ）が選出された。

U－19日本代表は現地時間6月1日にU－19コートジボワール代表、3日にU－19ポルトガル代表、6日にU－19カナダ代表、11日にU－19ベネズエラ代表と対戦。「ABEMA（アベマ）」ではグループステージの全4試合と決勝戦、U－19日本代表が進出した場合の3位決定戦を無料生中継することとなっている。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

12 ノグチピント天飛（筑波大）

1 小川煌（サンフレッチェ広島）

23 松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）

▼DF

22 関德晴（川崎フロンターレ）

5 村上慶（横浜F・マリノス）

3 秦樹（横浜FC）

4 久保遥夢（名古屋グランパス）

18 永井大義（ベガルタ仙台）

▼MF

2 松本果成（湘南ベルマーレ）

15 荒木仁翔（いわきFC）

6 シュミット・ニック（ザンクトパウリ／ドイツ）

13 中積爲（ガンバ大阪）

10 小林志紋（サンフレッチェ広島）

8 岩崎亮佑（横浜FC）

17 加藤海輝（筑波大）

14 山下翔大（水戸ホーリーホック）

7 神田泰斗（RB大宮アルディージャ）

16 エドワード真秀（RB大宮アルディージャ）

19 木寺優直（RB大宮アルディージャ）

▼FW

9 大西利都（早稲田大）

20 日髙元（RB大宮アルディージャ）

11 浅田大翔（横浜F・マリノス）

21 マギージェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）