日本サッカー協会（JFA）は27日、来月の北中米遠征に臨むU－19日本代表のメンバーを発表した。

山口智監督率いるU－19日本代表は現地時間6月5日にメキシコのベルクルスにてU－19メキシコ代表、4日後にアメリカのアトランタにてU－19アメリカ代表との国際親善試合を実施。その後はナッシュビルに入り、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーを務める。大会期間中の19日にはナッシュビルFCとのトレーニングマッチを実施。グループステージ最終節まで帯同し、日本時間の28日に帰国する予定だ。

メンバーにはMF徳村楓大（FC町田ゼルビア）やMF姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）、MF濱﨑健斗（ヴィッセル神戸）らJリーグで活躍する選手に加え、GK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）、FW新川志音（シントトロイデン／ベルギー）、FW神代慶人（フランクフルト／ドイツ）と海外勢も3名選出された。発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

23 ステイマンジョシュア草太郎（法政大）

1 萩裕陽（名古屋グランパス）

12 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

▼DF

5 田中玲音（東海大）

2 布施克真（筑波大）

4 中野陽斗（いわきFC）

24 鈴木楓（FC東京）

3 大川佑梧（鹿島アントラーズ）

21 藤川虎三（アビスパ福岡U－18）

22 藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）

▼MF

8 木實快斗（ギラヴァンツ北九州）

6 林駿佑（川崎フロンターレ）

10 濱﨑健斗（ヴィッセル神戸）

16 山本天翔（ガンバ大阪）

7 長璃喜（川崎フロンターレ）

15 仲山獅恩（東京ヴェルディ）

11 徳村楓大（FC町田ゼルビア）

25 瀬口大翔（ヴィッセル神戸）

14 姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）

20 小川尋斗（川崎フロンターレU－18）

▼FW

13 徳田誉（鹿島アントラーズ）

19 尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京）

9 新川志音（シントトロイデン／ベルギー）

18 神代慶人（フランクフルト／ドイツ）

17 吉田湊海（鹿島アントラーズ）