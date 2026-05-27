U19日本代表はW杯期間中の日本代表のトレーニングパートナーを務める [写真]=金田慎平、Getty Images

　日本サッカー協会（JFA）は27日、来月の北中米遠征に臨むU－19日本代表のメンバーを発表した。

　山口智監督率いるU－19日本代表は現地時間6月5日にメキシコのベルクルスにてU－19メキシコ代表、4日後にアメリカのアトランタにてU－19アメリカ代表との国際親善試合を実施。その後はナッシュビルに入り、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーを務める。大会期間中の19日にはナッシュビルFCとのトレーニングマッチを実施。グループステージ最終節まで帯同し、日本時間の28日に帰国する予定だ。

　メンバーにはMF徳村楓大（FC町田ゼルビア）やMF姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）、MF濱﨑健斗（ヴィッセル神戸）らJリーグで活躍する選手に加え、GK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）、FW新川志音（シントトロイデン／ベルギー）、FW神代慶人（フランクフルト／ドイツ）と海外勢も3名選出された。発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK
23　ステイマンジョシュア草太郎（法政大）
1　萩裕陽（名古屋グランパス）
12　村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

▼DF
5　田中玲音（東海大）
2　布施克真（筑波大）
4　中野陽斗（いわきFC）
24　鈴木楓（FC東京）
3　大川佑梧（鹿島アントラーズ）
21　藤川虎三（アビスパ福岡U－18）
22　藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）

▼MF
8　木實快斗（ギラヴァンツ北九州）
6　林駿佑（川崎フロンターレ）
10　濱﨑健斗（ヴィッセル神戸）
16　山本天翔（ガンバ大阪）
7　長璃喜（川崎フロンターレ）
15　仲山獅恩（東京ヴェルディ）
11　徳村楓大（FC町田ゼルビア）
25　瀬口大翔（ヴィッセル神戸）
14　姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）
20　小川尋斗（川崎フロンターレU－18）

▼FW
13　徳田誉（鹿島アントラーズ）
19　尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京）
9　新川志音（シントトロイデン／ベルギー）
18　神代慶人（フランクフルト／ドイツ）
17　吉田湊海（鹿島アントラーズ）