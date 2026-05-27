日本ハム、上川畑大悟が横っ飛びダイビングキャッチ！エース・伊藤大海の…









北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの上川畑大悟選手は26日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に途中出場。エースの完封勝利をアシストするファインプレーを魅せた。











9回、1死満塁のピンチで打席には阪神7番の髙寺望夢選手が打席に入った。日本ハム先発の伊藤大海投手が投じた直球を力強く叩いた打球が、二塁方向へ鋭いライナーとなって飛んだ。



しかし、二塁手の上川畑選手が素早く反応し一二塁間方向へ横っ飛び、白球をグラブに収めた。そのままライナーを好捕してアウトを記録。



続く代打・小幡竜平選手も空振り三振に仕留め、伊藤投手が最大のピンチを切り抜けた。



伊藤投手は9回を7安打無失点の完封勝利。



6回にフランミル・レイエス選手のソロホームラン、7回にロドルフォ・カストロ選手のタイムリーヒットなどで計4点を奪った日本ハムが4対0で快勝し、セ・パ交流戦を白星スタート。



なお、この勝利で新庄剛志監督は栗山英樹前監督以来、球団7人目となる通算300勝を挙げた。























【動画】歓声が一瞬でため息へ…上川畑大悟の横っ飛びダイビングキャッチがこちら！

DAZNベースボールのXより

















































歓声が一瞬でため息へ



上川畑大悟が飛ぶ

エースを救ったファインプレー



⚾️阪神×日本ハム

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【了】