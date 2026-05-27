「また雨か…」玄関で空を見上げてため息をつく日々は、もう終わりにしませんか？じめじめとした梅雨の季節は、足元の不快感が一日の気分を左右しがちです。しかし、2026年の梅雨は、ABC-MARTの新作防水フットウェアで劇的に変わるかもしれません。この記事では、あなたの日常を「無風」に変える、最旬防水シューズの魅力と賢い選び方を徹底解説します。雨の日も晴れの日も、あなたの足元は常に快適。さあ、一歩踏み出すたびに自信が持てる、新しい梅雨の過ごし方を見つけましょう。

梅雨のストレスを「無風」に！足元から始めるスマートライフ

じめじめとした空模様、突然の土砂降り…梅雨は外出を億劫にさせますよね。びしょ濡れの靴で体温が奪われたり、不快感が集中力の低下を招くことも。

そんな悩みを解決するのが、最新の防水テクノロジーを搭載した全天候型フットウェアです。これが、あなたの「タイパ（タイムパフォーマンス）」を劇的に向上させ、梅雨の日常を「無風」で乗り切るためのカギとなるでしょう。

なぜ今、防水機能が選ばれるのか？通常の靴が濡れると乾かすのに時間がかかりますが、防水シューズならサッと表面を拭くだけで、翌朝も同じコンディションで履き出せます。つまり、メンテナンス時間をほぼゼロにできるのが最大のメリットです。

あなたはどっち派？梅雨もおしゃれを楽しむ「色選び」のヒント

足元の快適さだけでなく、デザインも重要ですよね。色選びには、大きく二つの心理が働きます。

効率重視の「トリプルブラック」派

泥跳ねや汚れを気にせず、どんな服にも合わせやすいブラックは、「迷う時間を減らしたい」という効率性を求める方にぴったり。ビジネスシーンでも浮かない汎用性の高さも魅力です。

気分を上げる「明るい色」派

一方、近年増えているのが「あえて明るい色」を選ぶ心理。どんよりとした灰色の空の下だからこそ、視覚からポジティブな刺激を取り入れ、気分をスイッチさせるために明るいベージュやパステルカラーを選ぶ方が増えています。

どちらを選ぶかは、あなたの梅雨への向き合い方を映し出します。ABC-MARTには、どんなスタイルや気分にも寄り添う多様な防水フットウェアが揃っていますよ。

雨の日も足元スマート！ビジネスシーンを彩る防水シューズ6選

雨の日でも足元を濡らさず、きちんと感をキープしたいビジネスパーソンに朗報です。ABC-MARTから、機能性とデザイン性を兼ね備えた防水ビジネスシューズが登場しました。これなら、急な雨に降られても慌てる必要はありません。

ブランド 商品名 価格（税込） サイズ展開 ROCKPORT テイラー ウォータープルーフ キャプトゥ BLACK 17,600円 24.5cm~28.0cm（0.5㎝刻み） HAWKINS プレーン BLACK 14,300円 24.5cm~29.0cm（0.5㎝刻み） HAWKINS 防水・防滑 ヴァンプ BISCOTTO 14,300円 24.0cm~29.0cm（0.5㎝刻み） STEFANO ROSSI 本革 スニーカー BLACK/BLACK 9,350円 24.5cm~29.0cm（0.5㎝刻み） HAWKINS 防水・防滑 モンク BLACK 13,200円 24.0cm~29.0cm（0.5㎝刻み） ROCKPORT クラシック ドレス ウォータープルーフ キャップ トゥ BLACK 16,500円 24.5cm~28.0cm（0.5㎝刻み）

注目ポイント：機能とデザインの融合

は、洗練されたデザインに防水機能を搭載。まるで普段のドレスシューズと見分けがつかないほどです。足元の快適さを保ちつつ、フォーマルな場にも自信を持って臨めます。

ROCKPORT テイラー ウォータープルーフ キャプトゥ BLACK

は、堅牢な作りと実用性を兼ね備えています。特に「防水・防滑」とあるように、雨で滑りやすい路面での安定性も考慮されているのが嬉しいポイント。急ぎ足での移動も安心感があります。

HAWKINS プレーン BLACK

は、ビジネスシーンで許容されるカジュアルさを持ちつつ、防水機能を備えたハイブリッドな一足。革靴のきちんと感とスニーカーの快適さを両立したい方におすすめです。価格も手頃なので、普段使いにもう一足、という選択肢もアリですね。

STEFANO ROSSI 本革 スニーカー BLACK/BLACK

長時間歩行も快適！男性向け新作「防水スニーカー」6選

通勤・通学だけでなく、休日のお出かけや子供と公園へ、はたまたアウトドアまで。幅広いシーンで活躍する防水スニーカーは、まさに現代人の強い味方です。

ブランド 商品名 価格（税込） サイズ展開 MERRELL アジリティ ピーク6ゴアテックス BLACK 29,700円 25.0cm~29.0cm（0.5㎝刻み） VANS オールドスクール GORE-TEX OUTDOOR BK/BL 15,950円 22.5cm~30.0cm（0.5㎝刻み） Danner グレイシア ロウ COCOA 19,800円 23.0cm~29.0cm（0.5㎝刻み） HAWKINS マウント599ロウ2 L.GRAY 9,790円 22.5cm~29.0cm（0.5㎝刻み） SKECHERS ガルザ カーリン BBK 14,850円 25.0cm~29.0cm（0.5㎝刻み） ASICS 25-28_GEL-RIDEWALK GTX 021 ライトグレー 22,000円 25.5cm~27.0cm（0.5㎝刻み）

注目ポイント：最新技術と快適性

搭載モデルは、その高い防水透湿性で有名ですよね。外からの水は通さず、靴の中の湿気は外へ逃がすため、雨の日でも蒸れにくく快適な履き心地が続きます。MERRELLやVANS、ASICSのモデルに採用されています。

MERRELL アジリティ ピーク6ゴアテックス BLACK

VANS オールドスクール GORE-TEX OUTDOOR BK/BL

は、優れたグリップ力と耐久性で知られています。Dannerのグレイシア ロウやMERRELLのモデルに採用されており、雨で濡れた路面や滑りやすい場所でも安心して歩けます。

Danner グレイシア ロウ COCOA

は、手を使わずにサッと履けるハンズフリー設計が魅力。子供を抱っこしている時や荷物が多い時でも、スマートに靴を履けるのは嬉しいですね。防水機能と組み合わせれば、雨の日の忙しい朝が劇的に変わるはずです。

SKECHERS ガルザ カーリン BBK

ファッションも諦めない！女性に人気の新作「防水スニーカー」6選

女性向けの防水スニーカーも、デザインと機能性を両立した魅力的なラインナップが揃っています。雨の日でもファッションを諦めたくない、そんな声に応える一足が見つかるはずです。

ブランド 商品名 価格（税込） サイズ展開 New Balance CM996X GRAY(A2) 22,000円 22.5cm~29.0cm（0.5㎝刻み） Saucony シャドウ 6000 ゴアテックス BROWN 24,200円 23.0cm~29.0cm（0.5㎝刻み） PATRICK ネバダウォータープルーフ WHT 24,200円 22.5cm~28.0cm（0.5㎝刻み） SALOMON エックスエー3D V9 GTX W Bog/Aloe/Concor 22,000円 22.5cm~25.5cm（0.5㎝刻み） le coq sportif セギュール 3 ワイド R BLACK 9,350円 22.5cm~25.0cm（0.5㎝刻み） Danner ウィメンズトレイル2650メッシュゴアテックス MOJAVE DESERT 24,200円 22.5cm~25.0cm（0.5㎝刻み）

注目ポイント：日常に溶け込むスタイリッシュさ

は、定番モデルのスタイリッシュさをそのままに、GORE-TEXを搭載。グレーの色味はどんなコーディネートにも合わせやすく、雨の日でも足元からおしゃれを楽しめます。

New Balance CM996X GRAY(A2)

は、細身のシルエットが特徴の洗練された一足。雨の日のカジュアルスタイルも、これ一足でぐっと上品にまとまります。白は汚れが気になるかもしれませんが、防水加工のおかげでサッと拭き取れるのが嬉しいですね。

PATRICK ネバダウォータープルーフ WHT

は、トレイルランニングシューズならではの機能性と、モダンなカラーリングが魅力。アウトドアからタウンユースまで、幅広いシーンで活躍してくれるでしょう。GORE-TEX搭載で、悪天候でもパフォーマンスを落とさずに活動できます。

SALOMON エックスエー3D V9 GTX W Bog/Aloe/Concor

雨を攻略する者は一日を制す。足元から始める初夏のセルフケア。

梅雨は、ただ過ぎ去るのを待つだけの「我慢の季節」ではありません。適切な装備を手に入れることは、天候という自分ではコントロールできない要因に左右されず、自分のリズムを守り抜くという意思表示でもあります。

防水機能によって守られた乾いた足元は、心に余裕を生み出し、雨の日の景色を少しだけ違ったものに見せてくれるはずです。そして何より、近年は「雨用」に見えないスタイリッシュなデザインが主流。朝は雨でも午後は晴れるといった不安定な天気の日でも、気兼ねなく履きこなせるのが魅力です。

本格的な夏が来る前に、まずは足元から。タイパを意識した賢い選択と、自分の心に寄り添う色選びで、今年の梅雨をこれまでにない「快適なシーズン」へとアップデートしてみませんか？あなたの日常を支える一足が、雨上がりの虹を待つ時間を、より豊かなものにしてくれることを願っています。

これらの商品は、全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアでチェックできます。

ABC-MARTとは？

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」として1985年にスタートした株式会社エービーシー・マート。創業以来、「世界共通の品質を世界共通の価格で」という経営方針を掲げ、お客様に直接商品を届けるため、靴小売店「ABC-MART」の出店を進めてきました。

現在、国内には1081店舗、海外にも韓国、台湾、米国、ベトナムに店舗を展開しており、その数はグローバルに拡大しています。私たちは、ABC-MARTがこれからも世界に通用するストアブランドとして確立されることを期待しています。

会社概要

* 会社名：株式会社エービーシー・マート

* 代表者：服部喜一郎

* 所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

* 設立 ：1985年6月6日

* 事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

* お問い合わせ：0120-936-610（平日月曜から木曜 10：00～17：00）

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。