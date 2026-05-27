運動したいけど、なかなか続かない…」「忙しくてジムに行く時間がない…」そんな悩みを抱えていませんか？人気のSIXPADが、ジェイアール名古屋タカシマヤに本日ポップアップショップをオープンしました！話題のEMSトレーニング機器はもちろん、リカバリーウェアや姿勢サポート「Style」まで、手軽に効率よく理想の体を目指せる最新アイテムを実際に体験できる絶好のチャンスです。この記事を読めば、あなたの日常を「VITAL LIFE」に変えるヒントがきっと見つかります。

名古屋駅直結！SIXPADが提案する「VITAL LIFE」とは？

本日5月27日より、ジェイアール名古屋タカシマヤにSIXPADのポップアップショップがオープンしました！名古屋駅から直結という最高のアクセスで、仕事帰りやお買い物のついでに気軽に立ち寄れるのが嬉しいポイントです。

皆さんは「SIXPAD」と聞いて、まず何を思い浮かべますか？多くの方が、C・ロナウド選手がCMに出ていた腹筋をピクピクさせるEMS機器を想像するかもしれませんね。私もその一人です。しかし、今日お伝えしたいのは、SIXPADがそのイメージをはるかに超え、私たちの「健康で生き生きとした人生（VITAL LIFE）」をサポートするトータルウェルネスブランドとして進化を遂げている、ということ。

EMSからヘルスケアへ：SIXPADが描くウェルネスの未来

2015年、SIXPADはトップアスリートのトレーニングメソッドを取り入れた家庭用EMS機器として登場し、自宅で本格的なトレーニングができるという革命をもたらしました。EMSとは「Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）」の略で、電気の力で筋肉を刺激し、効率的に鍛えることができる技術です。私も「こんな手軽に筋肉を鍛えられるなんて！」と驚いたのを覚えています。

そして今、SIXPADは「人生100年時代」という現代のニーズに応え、単なるトレーニング機器の枠を超え、 「トレーニングからヘルスケアへ」 と大きく舵を切っています。

特に注目すべきは、2025年9月にローンチ予定のフェムテックカテゴリ「SIXPAD for Women」 です。女性特有の悩みのコアとなる「骨盤底筋」などにアプローチする製品が加わるとのこと。これはまさに、現代社会が抱えるウェルネスの課題に対し、科学的アプローチで応えようとするSIXPADの強い意志を感じさせます。大学や病院との協業による研究に基づいた製品開発は、その信頼性をさらに高めていますね。

ポップアップショップで体験できる！注目の製品ラインナップ

ジェイアール名古屋タカシマヤのポップアップショップでは、SIXPADの幅広いアイテムを実際に手に取って試すことができます。EMSトレーニング機器はもちろん、リカバリーウェア、さらには姿勢サポートブランド「Style」のアイテムまで揃っているとのこと。これは見逃せません！

1. 「ながら」で叶えるEMSトレーニング

SIXPADの真骨頂ともいえるEMS機器は、忙しい現代人のライフスタイルにぴったり。家事の合間やテレビを見ながら、まるで「リビングが自分だけのジム」になったかのようにトレーニングができてしまうんです。

Core Belt 2（コアベルト2）

巻くだけで腹筋、脇腹、背筋下部を同時に鍛えることができる優れもの。ジェルや水が不要なので、手軽さが段違いです。5月14日には新色のアッシュブルーも登場し、トレーニングウェアとのコーディネートも楽しめそうですね。

Medical Core（メディカルコア）

デスクワークで腰に不安を抱えている方、いらっしゃいませんか？この腰専用EMSは、動作や姿勢を保つために大切な腰まわりのインナーマッスルまでしっかり鍛えてくれます。私も長時間座っていると腰が気になるので、これはぜひ試してみたい！

Foot Fit 3（フットフィット3）シリーズ

足の筋肉は、健康寿命を左右する重要な要素。座ったまま、歩くときに使う足の筋肉を効率的に鍛えられるのがこのFoot Fit 3です。特に2026年4月には、さらに薄型・軽量・コンパクトな新モデルも登場。足裏からふくらはぎまでしっかりアプローチし、健やかな毎日をサポートしてくれます。

Leg Belt 2（レッグベルト2）

太ももは、体の大きな筋肉が集まる場所。大腿四頭筋、ハムストリング、内転筋に同時にアプローチできるLeg Belt 2は、下半身の健康維持に欠かせないアイテムです。

Perine Fit（ペリネフィット）

前述の「SIXPAD for Women」カテゴリからも、骨盤底筋専用EMSが登場。自分では鍛えづらいデリケートな部分に、座ったまま1日1回15分で集中的にアプローチできるというのは画期的です。女性特有の悩みに寄り添う、まさにフェムテックの最前線を行く製品だと感じました。

Hip Fit（ヒップフィット）

「はいて鍛える」という新感覚のお尻専用EMS。お尻の土台となる大臀筋に集中的にアプローチし、日常の動作だけでは鍛えにくいヒップラインを効率的にサポートします。

2. 着るだけで「疲労回復」！Recovery Wearシリーズ

トレーニング後のケアもウェルネスには不可欠。「着るだけで疲労回復」を謳うこのリカバリーウェアは、なんと一般医療機器なんです。日常着から睡眠着まで豊富なラインナップがあり、オフィスでも、自宅でも、シーンを選ばずに使えるベーシックなデザインが嬉しいですね。毎日を頑張るあなたの体を、さりげなくサポートしてくれるでしょう。

3. プロの技を自宅で！Power Gunシリーズ

凝り固まった体をほぐしたい時、手軽にセルフケアができるマッサージガンもSIXPADから登場しています。目的や用途に合わせて選べる3つのラインナップ。

4. 姿勢から整える「Style」ブランド

SIXPADと同じ株式会社MTGが展開する「Style」ブランドも、今回のポップアップショップで体験できます。「世界から姿勢による不調をゼロにする」をビジョンに掲げ、2014年の発売以来、累計出荷台数500万台を突破する実績を持つ、姿勢サポートのパイオニアです。

Style Sofa WL（スタイル ソファ ダブルエル）

2025年3月に発売され好評を博している、Styleブランド初の本格ソファ。姿勢理論に基づいて設計されたモダンなデザインで、座っているだけで理想の「S字姿勢」を維持しやすいように工夫されています。リラックスしながら姿勢をサポートしてくれるなんて、まさに理想のソファではないでしょうか。リビングに置けば、毎日がちょっと上質になりそうですね。

ジェイアール名古屋タカシマヤ店 詳細情報

まとめ：あなたのVITAL LIFEをSIXPADで始めよう！

: 2026年5月27日(水)～: ジェイアール名古屋タカシマヤ 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4: JR線・名鉄線・近鉄線・名古屋市営地下鉄・名古屋臨海高速鉄道「名古屋」駅直結

SIXPADが提供するのは、単なる筋肉トレーニングの機会だけではありません。ヘルスケア、リカバリー、そして姿勢サポートまで、私たちの健康と豊かな人生をトータルでサポートするブランドへと大きく進化しています。

今回のジェイアール名古屋タカシマヤのポップアップショップは、この進化したSIXPADの世界を肌で感じられる貴重なチャンスです。気になっていたあの商品、ウェブサイトで見ていたあのウェア、実際に触れて、試して、その効果を体感してみませんか？

名古屋駅直結という最高のロケーション。ぜひこの機会に足を運んで、あなたの「VITAL LIFE」をSIXPADと一緒にスタートさせてみてください！私も近いうちに訪れて、最新のフェムテック製品を体験してみたいと思います。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。