仮面舞踏会で“プロポーズ”、盆踊りで苦手克服!?忘れられない「ダンス」の思い出

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「ダンスの思い出案件 ～あの時、踊りました～」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆念願のワルツを踊って…

今お付き合いしている方にお誘いいただき、半年前から社交ダンスを始めました。社交ダンスといってもいろいろ種類がありますが、なかでも私はワルツが好きです。優雅に踊る姿が素敵で、彼女と踊るために必死に練習していました。

そんななか、この前のゴールデンウィークに、とある場所で「仮面舞踏会」なるイベントがあり、そこで、彼女とペアで念願のワルツを踊ることができました。いろんな人の前で踊れてとても楽しく、その高揚した流れで、彼女に結婚のプロポーズをしました！ 無事にOKをいただき、その場のスタッフや参加者に盛大にお祝いしていただいて、最高の思い出になりました！ まだまだ練習を続けていきます。そして、幸せになるぞ！（東京都 28歳 男性）

◆先輩からの無茶ぶりダンス

私は高校1年生のとき、ちょうどAKB48が流行っており、「ヘビーローテーション」を踊ることになりました。3年生の先輩から「男子はみんなスネ毛を剃り、スカートで踊れ！」と言われ、「これが高校か……」と驚きました。しぶしぶ剃ってみると、男子の脚が意外に細く、お互いにガラケーで「おぉ……」と写真を撮りました。女子は引いていました（東京都 34歳 男性）

◆レッスンきっかけで増えた愉快なアイテム

ジムのダンスクラスに通っています。一度のレッスンで、フラメンコやヒップホップ、ラテンなど幅広いジャンルを7〜8曲ほど踊ります。さらに、約1ヵ月ごとに定期的に曲が変わります。そのレッスンに通い始めてから、これまでの人生でまったく縁がなかったヒップスカーフ（ベリーダンスなどで使う、コインのような飾りが付いてチャリチャリと音が鳴る、腰に巻くもの）や、ダンス用の扇子（貴婦人が持ちそうなもの）を購入しました。普通に生きていたら手にすることのないものがたくさん増えて、とても愉快です（埼玉県 37歳 女性）

◆苦手意識を変えた盆踊りの魅力

私は踊りが本当に苦手で、これまでの人生、踊る機会があっても全力で拒否してきました。そんな私ですが、数年前に街で見かけた盆踊り大会で、なぜか急に「これならいける！」と思い、そのまま輪に飛び込んでみました。すると、これが思いのほか楽しくて、特に「東京音頭」のシンプルさにハマりました。今では、夫とリビングでぐるぐる踊り、夏には盆踊り会場を調べて、いろんな盆踊り大会に参加しています。ダンスとは違うかもしれませんが、これまでの人生で唯一、私が楽しく踊れる大切な時間です（東京都 35歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co