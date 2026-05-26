みんなのライブ配信アプリ「ふわっち」年に一度の大イベント「ふわっち大賞」特典の沖縄撮影動画を公開！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、人気ライブ配信アプリ「ふわっち」をピックアップ。「ふわっち」はスマホひとつで誰でも手軽に配信・視聴が楽しめるプラットフォームです。個性豊かなライバー（配信者）による日常や旅、雑談配信など、多彩なコンテンツが楽しめます。数あるアプリ内イベントのなかでも、2025年12月に開催された年に一度の大型イベント企画「ふわっち大賞」は大盛況となり、今回見事入賞を果たした上位5名の「ふわっち」人気配信者が、東京・渋谷にある「SHIBUYA109」前の交差点の屋外ビジョン（シブクロビジョン）に登場し、大きな注目を集めました。※2026年3月27日～29日までの限定公開。今回の動画撮影は全て沖縄で実施。5名の個性が光る美しい映像が印象的です。ふわっち公式YouTubeでは、シブクロビジョンで放映された映像に沖縄で実施されたランチパーティーや海辺での撮影のほか、映像特典を追加したメイキングムービーを公開中。また、入賞者への特典はビジョン広告だけではありません。全員が登場するグループショットが掲載された写真集に加えて、イベントカテゴリーのキング・クイーン部門で見事1位を勝ち取った配信者には、自分だけの特別なソロ写真集が贈られました。人気配信者が魅せる、華やかな活躍の舞台を少しだけ覗いてみましょう。※オリジナル写真集特典内インタビューから抜粋※（ ）内は「ふわっち」のID。「配信ってそもそもアイテムをもらったりイベントを頑張ることだけじゃなくて、僕たちがやり続けられる理由って普段の配信が楽しいということの対価だと思っているんです。ふわっちは他のサイトに比べたらイベントの打ち方とか、リスナーも一緒に楽しめるのがいいなって。損する人がいないエンターテインメントを一緒に作っていけたらと願っています」「そもそも私は仕事を掛け持ちしている関係で配信時間もすごく短いですし、なかなか配信できないことも多いし、毎回イベントで上位を取れるわけじゃないので今回の受賞は本当に夢のようでした。本当に生涯忘れることのできない感動の大逆転のイベントになりました。本当に応援ありがとうございました」「いつまでも満足しないことが（配信を)続けられる理由。2025年は地球一周配信を企画して11カ国に行きました。39日間日本にいなかったです。応援してもらった分は全部配信で使うと決めているので、地球一周やりたいから応援してって言っていました。“やるやん卍”（リスナーとの合言葉）」「私はまだ配信をはじめて1年半ぐらいなので知名度も少なく私のことを知らない方もたくさんいたと思いますし、イベントは初めてだったので正直めちゃくちゃ緊張していたのですが、あのメンバーの中で授賞式に立てたことはとても嬉しくて本当に感謝という感じでした。(2025年は)めちゃくちゃ濃い年でした。2026年はこれを超える年にしていきたいです」「2025年は人と関わっていろんなことを学んだり仲間が増えた年でした。繋がりが増えて人と関わる配信が多くなって楽しかったです。応援してもらっているからこそ、もっともっと進化していきたいです」以上、5名の特別な写真集のインタビューを抜粋。屋外ビジョン公開後は、ふわっち公式YouTube内で特典映像を追加したオール沖縄ロケの模様を公開中。入賞した配信者には、特典として衣装、メイクも全てプロが行う撮影会に参加が可能となり、スチールや動画の撮影を実施しました。沖縄でのシューティングを振り返って、入賞した5名からリアルなコメントもいただきました。・うっきー「今までの撮影の中で圧倒的にすごかった」・みーき「今日来たら、来年も絶対来たいという思いに変わった」・あむちん「配信者なので、配信で（リスナーへの御礼を）言います。ありがとう」・とも「年間で一番大きい大会でクイーン１位にさせていただいたこと、改めて本当にありがとうございました」・機長「（今回の沖縄撮影は）初めて行く場所で雰囲気もとても良かった」みんなのライブ配信アプリ「ふわっち」は、オリジナルイベントを多く実施しており、誰でも輝ける可能性のあるステージが魅力です。「ふわっち」とは、配信者と視聴者が動画を通じて、双方向でコミュニケーションを楽しむ「みんなのライブ配信」サービスです。誰でも気軽に配信ができ、視聴者はライブ配信の閲覧とともにコメントやアイテムを使用して配信を盛り上げることができます。スマートフォンアプリ、パソコンからご利用いただけます。▼スマートフォン（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/id1106217401▼スマートフォン（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewer▼パソコン：https://whowatch.tv/