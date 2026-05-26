コロンビアサッカー連盟（FCF）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。
南米予選を7勝7分4敗の3位で終え、2大会ぶり7度目のワールドカップ出場を決めたコロンビア代表。本大会ではグループKに入り、ウズベキスタン代表、コンゴ民主共和国代表、ポルトガル代表と対戦する。
現地時間14日に代表候補55名が発表されていた中、ついに北中米へ向かう26名が決定した。ネストル・ロレンソ監督はダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス／イングランド）やルイス・ディアス（バイエルン／ドイツ）、ルイス・スアレス（スポルティング／ポルトガル）ら主力を順当に選出。コンディションが懸念されていたハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）も名を連ね、3度目のワールドカップへ臨むこととなった。
一方、ジョン・デュラン（ゼニト／ロシア）やフアン・クアドラード（ピサ／イタリア）らは落選し、ワールドカップ出場を逃している。発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
カミーロ・バルガス（アトラス／メキシコ）
アルバロ・モンテーロ（ベレス・サルスフィルド／アルゼンチン）
ダビド・オスピナ（アトレティコ・ナシオナル）
▼DF
ダビンソン・サンチェス（ガラタサライ／トルコ）
ジョン・ルクミ（ボローニャ／イタリア）
ジェリー・ミナ（カリアリ／イタリア）
ウィラー・ディッタ（クルス・アスル／メキシコ）
ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス／イングランド）
サンティアゴ・アリアス（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
ホアン・モヒカ（マジョルカ／スペイン）
デイベル・マチャド（ナント／フランス）
▼MF
リチャルド・リオス（ベンフィカ／ポルトガル）
ジェフェルソン・レルマ（クリスタル・パレス／イングランド）
ケビン・カスターニョ（リーベル・プレート／アルゼンチン）
フアン・ポルティーヤ（アトレチコ・パラナエンセ／ブラジル）
グスタボ・プエルタ（ラシン・サンタンデール／スペイン）
ジョン・アリアス（パルメイラス／ブラジル）
ホルヘ・カラスカル（フラメンゴ／ブラジル）
フアン・フェルナンド・キンテロ（リーベル・プレート／アルゼンチン）
ハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
レアンドロ・カンパス（ロサリオ・セントラル／アルゼンチン）
▼FW
クチョ・エルナンデス（ベティス／スペイン）
ルイス・ディアス（バイエルン／ドイツ）
ルイス・スアレス（スポルティング／ポルトガル）
アンドレス・ゴメス（ヴァスコ・ダ・ガマ／ブラジル）
ジョン・コルドバ（クラスノダール／ロシア）