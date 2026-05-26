コロンビアサッカー連盟（FCF）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。

南米予選を7勝7分4敗の3位で終え、2大会ぶり7度目のワールドカップ出場を決めたコロンビア代表。本大会ではグループKに入り、ウズベキスタン代表、コンゴ民主共和国代表、ポルトガル代表と対戦する。

現地時間14日に代表候補55名が発表されていた中、ついに北中米へ向かう26名が決定した。ネストル・ロレンソ監督はダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス／イングランド）やルイス・ディアス（バイエルン／ドイツ）、ルイス・スアレス（スポルティング／ポルトガル）ら主力を順当に選出。コンディションが懸念されていたハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）も名を連ね、3度目のワールドカップへ臨むこととなった。

一方、ジョン・デュラン（ゼニト／ロシア）やフアン・クアドラード（ピサ／イタリア）らは落選し、ワールドカップ出場を逃している。発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

カミーロ・バルガス（アトラス／メキシコ）

アルバロ・モンテーロ（ベレス・サルスフィルド／アルゼンチン）

ダビド・オスピナ（アトレティコ・ナシオナル）

▼DF

ダビンソン・サンチェス（ガラタサライ／トルコ）

ジョン・ルクミ（ボローニャ／イタリア）

ジェリー・ミナ（カリアリ／イタリア）

ウィラー・ディッタ（クルス・アスル／メキシコ）

ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス／イングランド）

サンティアゴ・アリアス（インデペンディエンテ／アルゼンチン）

ホアン・モヒカ（マジョルカ／スペイン）

デイベル・マチャド（ナント／フランス）

▼MF

リチャルド・リオス（ベンフィカ／ポルトガル）

ジェフェルソン・レルマ（クリスタル・パレス／イングランド）

ケビン・カスターニョ（リーベル・プレート／アルゼンチン）

フアン・ポルティーヤ（アトレチコ・パラナエンセ／ブラジル）

グスタボ・プエルタ（ラシン・サンタンデール／スペイン）

ジョン・アリアス（パルメイラス／ブラジル）

ホルヘ・カラスカル（フラメンゴ／ブラジル）

フアン・フェルナンド・キンテロ（リーベル・プレート／アルゼンチン）

ハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）

レアンドロ・カンパス（ロサリオ・セントラル／アルゼンチン）

▼FW

クチョ・エルナンデス（ベティス／スペイン）

ルイス・ディアス（バイエルン／ドイツ）

ルイス・スアレス（スポルティング／ポルトガル）

アンドレス・ゴメス（ヴァスコ・ダ・ガマ／ブラジル）

ジョン・コルドバ（クラスノダール／ロシア）