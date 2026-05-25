







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、キケ・ヘルナンデス内野手がシーズン中から悩まされていた左肘の手術を受けた。その影響で今季は開幕から故障者リスト（IL）に入っていたが、いよいよ復帰の時が訪れそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「ユーティリティ野手のキケはついにメジャー復帰の準備を整えた。オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者によると、デーブ・ロバーツ監督は日曜朝、今季ここまで全休していたキケを月曜日にILから復帰させると報道陣に明かした」と言及。











続けて、「土曜日に三塁手のマックス・マンシー内野手が負傷したばかりのチームにとって、このタイミングはこれ以上ないほど大きい。ドジャース番のケイティ・ウー記者によると、ロバーツ監督はキケを月曜日の試合で三塁起用する可能性が高いことを示唆している。彼を登録するために誰がアクティブロースターから外れるかはまだ不明だが、サンティアゴ・エスピナル内野手がDFAになる可能性が高そうだ」と記している。



内外野を守れるユーティリティ性はもちろん、ムードメーカーとしても大きな存在であるキケの復帰は心強い追い風となりそうだ。





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