スペインサッカー連盟（RFEF）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。

EURO2024を制覇し、“欧州王者”という肩書きでFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表。直近のFIFAランキングではフランス代表に次ぐ2位につけており、本大会の優勝候補の一角と目されている。欧州予選ではトルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表と同居したグループEを5勝1分無敗、21得点無失点という安定した成績で首位通過し、13大会連続17回目の本大会出場を決めた。

4大会ぶり2度目の優勝を目指す本大会ではグループHに入っており、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と対戦。また、開幕前にはイラク代表、ペルー代表との国際親善試合を予定している。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）やペドリ（バルセロナ）、ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）ら主力を順当に選出。負傷を抱えているラミン・ヤマル（バルセロナ）や戦列復帰したばかりのミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）も名を連ねた。今シーズンのラ・リーガを制覇したバルセロナから最多8名がメンバー入りを果たしている。

発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）

ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

▼DF

マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）

アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）

マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）

エリック・ガルシア（バルセロナ）

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF

ペドリ（バルセロナ）

ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）

マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）

ガビ（バルセロナ）

ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）

アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）

ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）

▼FW

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）

ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

ボルハ・イグレシアス（セルタ）

ビクトル・ムニョス（オサスナ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）