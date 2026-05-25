







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの立石正広は24日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「1番・三塁」で先発出場。5回に、プロ初ホームランとなる2点本塁打を放った。











0‐0で迎えた5回表、阪神は梅野隆太郎が巨人先発・竹丸和幸からソロ本塁打を放ち、1点を先制する。



その後2死無走者となったが、9番・才木浩人が中前打で出塁。再びチャンスを作り、1番・立石正広に打順が巡ってきた。



前の打席では、内角球を使われて二ゴロに打ち取られていた立石。この打席では、竹丸が今度は外角へチェンジアップを2球続け、カウント1－1と追い込んでいく。



迎えた3球目。アウトハイへ投じられた147キロのストレートを立石が鋭く振り抜くと、打球はそのまま東京ドーム右中間席へ飛び込んだ。



黄金ルーキーのプロ初本塁打で阪神は3－0とリードを広げ、試合を優位に展開。最終的には6－3で巨人を下した。



阪神は今カード3連勝。前カードから続く連勝を「5」に伸ばし、良い流れのまま交流戦へ突入することとなった。その勢いをさらに加速させているのが、ルーキー・立石の存在だ。



2025年ドラフト1位の立石は、5月19日に初の一軍登録。同日の中日ドラゴンズ戦（倉敷マスカットスタジアム）で「6番・左翼」としてプロ初出場を果たし、初安打もマークした。



そこから5試合連続安打と勢いは止まらず、22日からの巨人3連戦では14打数7安打5打点と大暴れ。首脳陣の期待に応える活躍を続けている。



リーグ連覇を目指す阪神にとって、期待のルーキーが最高の形で戦力となっていることは大きい。今後、立石をどのように起用していくのかも含め、阪神の戦い方に注目が集まりそうだ。

























【動画】これがルーキー！？立石正広の“プロ初アーチ”がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













なんというルーキーだ！



伝統の一戦で飛び出した

立石正広 プロ初ホームラン㊗️



⚾️巨人×阪神

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【了】