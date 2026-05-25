オリックスは、働きながらの子育てに奮闘するパパとママ、家族の日常をテーマとする公募川柳、第10回「オリックス 働くパパママ川柳」の受賞作品を決定したと発表した。2026年2月17日〜3月16日までの約1カ月間で過去最多となる8万8,910作品の応募があり、男性からの応募作品数も4年連続で過去最多を更新したという。特別審査員を交えた選考を経て、時代の変化や共感の広がりを映し出す全20作品が選出されたとのことだ。

大賞作品「下の子の ミルクでわかる 物価高」

特別審査員による選考

第10回を迎えた今回は、特別審査員として尾藤川柳氏(十六代目川柳、川柳公論社主宰)、田中裕二氏(タレント「爆笑問題」)、浜田敬子氏(ジャーナリスト)に加え、第10回記念ゲストとして現在子育てに奮闘中の真野恵里菜氏(俳優)が参加したという。

審査員の田中氏は「大賞句のように時事を反映した作品から、時代が変わっても何十年も変わらない子育てあるあるを表現した作品まで多様であった」と語り、男性の応募急増に触れた浜田氏は「家事や育児を当事者として担うパパたちの実感がこもった句が多く、10年での意識の変化を強く感じた」とコメントを寄せているとのことだ。

審査員 尾藤川柳氏、田中裕二氏、真野恵里菜氏、浜田敬子氏

大賞

「下の子の ミルクでわかる 物価高」ゆのみ(34歳・男性)



社会問題になっている物価高騰の影響が家計の最も身近なところにまで及んでいる切実な本音を、毎日のミルク代という日常の1シーンを通して表現した作品だという。作者は2年ぶりにミルクを買いに行った際、2割程度値上がりしていることに驚いた経験がもとになっているとコメントしている。

パパママ目線賞

「小さな手 今日の自慢を 握りしめ」よしちょふ(30歳・男性)

「夜泣きした 本人だけが 朝元気」いわた(30歳・男性)

「名もなきを やって気づいた 家事の沼」とも(40歳・男性)

「キャリアより 今はこの手を 離せない」わかなママ(34歳・女性)

「無償化に しないで欲しい ママの家事」子育てぴえん(53歳・女性)

「チャッピーが ママ友になる 昼休み」ゆー(38歳・女性)



パパママ目線賞には以上の6作品が選ばれた。細かな名もなき家事への心情や、仕事と育児の間で揺れる思い、対話型AIアプリを昼休みに活用する現代のライフスタイルなどがリアルに詠まれているとのことだ。

子ども目線賞

「お母さん 休みの理由は 私だけ」みー(15歳・女性)

自分のために仕事を休んで学校行事や部活の応援に来てくれる母親への感謝の思いが込められた、10代の子ども目線による作品だという。

じぃじばぁば目線賞

「こだわりが 芽生えたパパの 台所」のんちゃん(82歳・男性)

共働きの娘夫婦を支える中で、台所に立つようになったパパの味付けへのこだわりや変化を、祖父母の温かい視線から捉えているとのことだ。

見守る目線賞

「ビジュいいじゃん ネクタイよりも 抱っこひも」やんちゃん(64歳・女性)

スーツ姿よりも抱っこひもを着けて育児に協力する息子の姿を、ほほ笑ましく魅力的に思う母親の応援の気持ちが表現されているという。

協賛社特別賞

「背中見て 育つ我が子に 背筋伸び」ユセキコウ(57歳・女性)

「ありがとう 言えず代わりに 皿を洗う」あしたか(33歳・男性)

「ヘイ Gemini 兄妹げんかを 止めてみて」高血圧太郎(36歳・男性)



協賛社特別賞には、ドウシシャ、やずや、リベラグループの各社が共感した以上の3作品が選ばれた。言葉の代わりに皿洗いで感謝を伝える姿や、最新の生成AIを題材に育児の現実をコミカルに風刺した句などが評価されているとのことだ。

優秀賞

「シールより 湿布を貼って ばばの腰」いちご狩り(62歳・女性)

「推し活じゃ なくて出待ちの 保育園」さごじょう(43歳・男性)

「学童で ひとり娘は 姉になる」翠夏(46歳・男性)

「手は抜かぬ だけどたまには 息を抜く」カクト(55歳・女性)

「働いて 産んで育てて 介護して」みみみ(36歳・女性)

「弁当と 未来を詰める 朝六時」はーちゃん(57歳・女性)

「園の TEL プレゼンよりも 動悸する」宮のふみ(54歳・女性)

