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埼玉西武ライオンズの桑原将志外野手は23日、ファーム交流戦の千葉ロッテマリーンズ戦に「1番・左翼」でスタメン出場。同試合で1安打を放ち、守備でも存在感を見せた。











初回に2点を失った西武はその裏、先頭打者の桑原が遊撃への内野安打を放つ。その後、1死満塁から5番・村田怜音が犠飛を放ち、桑原は1点目のホームを踏んだ。



西武は6回に2点を奪い、3-2とリードして迎えた9回。ロッテはこの回先頭打者として、代打の角中勝也が打席に立つ。



角中は西武の4番手・森脇亮介のストレートを左翼へ流し打ったが、これを桑原がダイビングキャッチ。持ち味のガッツあふれるプレーで、先頭打者の出塁を阻止する好プレーを見せた。



試合は3-2で西武が勝利。桑原はこの試合、4打数1安打の成績だった。



桑原は昨年11月、海外FA権を行使して西武に入団。開幕からリードオフマンとして打率.318、2本塁打、8打点の活躍を見せていたが、4月下旬に「左ふくらはぎの肉離れ」で離脱となった。



現在、一軍はリーグ2位と好調。西武の“ガッツマン”が一軍復帰となれば、チームにさらなる勢いをもたらしそうだ。























【実際のシーン】ガッツ溢れる！桑原将志のダイビングキャッチ

DAZNベースボールのXより













ガッツマンと言われる所以



桑原将志 ダイビングキャッチ！

1軍復帰が近いのか？



⚾西武×ロッテ（ファーム）

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【了】