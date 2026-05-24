チャンピオンシップ・昇格プレーオフ決勝が聖地ウェンブリー・スタジアムで行われ、ハル・シティとミドルスブラが対戦した。

今季のチャンピオンシップ（イングランド2部）は、首位コヴェントリー、2位イプスウィッチのプレミアリーグ自動昇格が決定。最後の昇格枠をめぐり、3位から6位までがプレーオフに回っていた。ハルは、プレーオフ準決勝でミルウォールを下し、決勝へと駒を進めた。

一方の準決勝、サウサンプトン対ミドルスブラは、2戦合計1－0でサウサンプトンが勝利したものの、準決勝1stレグの前にサウサンプトンがミドルスブラの練習場にスパイを送り込んだとして、イングリッシュ・フットボール・リーグ（EFL）は、サウサンプトンのプレーオフ追放を決定。代わりにミドルスブラが決勝に進むことになった。

ハルに所属するMF平河悠がベンチスタートとなった一戦は、一進一退の攻防が続き、両チームともにシュートシーンを作ったもののスコアは動かず。ハルのFWオリヴァー・マクバーニーが放ったヘディングシュートが一番にゴールに近づいた。

後半もスコアレスの時間が続くと、迎えた77分に平河が途中出場。ライアン・ジャイルズに代わりピッチに立ち、左サイドの攻撃的な位置で起用されると、86分には左サイドでドリブル突破を仕掛けるなど、ハルの攻撃にアクセントを加える。

すると後半アディショナルタイム、ハルがついに試合の均衡を破る。平河が左サイドからクロスを上げると、GKに触られたものの、こぼれ球をマクバーニーが押し込み、90＋5分に先制する。

その後、ミドルズブラが攻勢を強めるもそのまま試合終了。ハルが1－0で勝利を収め、プレミアリーグ最後の昇格枠を獲得し、来シーズンは2016－17シーズン以来のトップリーグを戦う。なお、平河はブリストル・シティからハルにレンタル移籍で加入中のため、今季終了後は保有元のブリストル・シティへ戻る予定となっている。

【スコア】

ハル・シティ 1－0 ミドルスブラ

【得点者】

1－0 90＋5分 オリヴァー・マクバーニー（ハル・シティ）

【動画】左サイド突破の平河悠が決勝ゴールを演出



