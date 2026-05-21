ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間20日、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。第1打席で8号本塁打を放った。

4月22日のジャイアンツ戦以来、4登板ぶりに投打二刀流での出場となった大谷。先発右腕バスケスに対する初回の第1打席、高めいっぱいに投じられた試合開始第1球のフォーシームをいきなり振り抜くと、打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、角度39度のアーチが右中間スタンドに着弾。6試合ぶりの本塁打で自ら援護点を叩き出した。