













大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスのマイク・トラウト外野手について、ロサンゼルス・ドジャースへの移籍案が浮上している。長年エンゼルスを支えてきた球団史上最高のスターだが、チーム状況と本人のキャリアを踏まえ、環境を変えるべきだという見方が出ているようだ。米メディア『ザ・トリビューン』が報じている。



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トラウトは、今の時代を代表する偉大な野球選手の1人だ。エンゼルスでは3度のMVPに輝き、通算本塁打411を記録。チームが長く低迷する中でも、ファンに数少ない希望を与えてきた存在だ。











しかし、エンゼルスは劇的な巻き返しがない限り、今季もポストシーズン争いに加われない可能性が高い。長年ポストシーズンから遠ざかるチーム状況を考えれば、トラウトを抱え続けることが本当に最善なのかという議論が起きるのも自然だろう。



そこで浮上したのが、トラウトをドジャースへトレードする案だ。もし実現すれば、大谷との再会が実現する。エンゼルス時代に共闘した2人のMVP経験者が、今度は優勝を狙うチームで再び並ぶことになれば、大きな話題を呼ぶのは間違いない。



トラウトに対する驚愕のトレード案について同メディアは「エンゼルスファンの多くは猛反発するだろうが、それは過去にしがみついているだけだ。彼をトレードに出し、チームを再建するために使える資金へ変えるべきだ」と報じている。





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