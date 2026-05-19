渋谷の空の下、心と体が喜ぶ週末を過ごしませんか？2026年5月23日（土）・24日（日）にMIYASHITA PARKで開催される「City Green Fes. 2026」は、都会の喧騒を忘れさせ、私たちを緑とウェルネスの世界へと誘います。音楽、マルシェ、ウェルネス、アートが融合するこのフェスティバルで、特に注目したいのが、株式会社大泉工場が提供する「美味しい」と「サステナブル」を両立させたプラントベースフードの世界です。

渋谷の真ん中で、心地よい風を感じながら、地球にも体にも優しい食を味わう。そんな特別な体験が、この週末にあなたを待っています。

都市に緑を、エシカルをカルチャーに「City Green Fes. 2026」

「都市に緑を、エシカルをカルチャーに」をミッションに掲げる「City Green Fes. 2026」は、私たちと自然との新しいつながりを提案する都市型エシカルフェスティバルです。MIYASHITA PARKが、この二日間、未来を考えるための特別な空間へと変貌します。

このイベントで私が特に注目したのは、株式会社大泉工場が出店するプラントベース・フードのブース。南青山の人気カフェ「BROOKS GREENLIT CAFE」と、サステナブルなロールパンブランド「planet rolls」が共同出店し、私たちの体と地球に優しい、そして何より美味しいフードを提供します。

注目ブランドを深掘り！大泉工場が贈るプラントベースの世界

1. 都会のオアシス「BROOKS GREENLIT CAFE」の絶品プラントベースフード

洗練された空間で都会の喧騒を忘れさせてくれる「BROOKS GREENLIT CAFE」。今回は、その人気メニューがMIYASHITA PARKに登場します。

期待を超えるプラントベース・サンドとスムージー

まずご紹介したいのは、一番人気の「シグネチャーツナカド 2.0 サンドイッチ」。自家製プラントベース・ツナマヨとアボカドをサンドした、まさに「進化形ツナサンド」です。プラントベースと聞くと物足りなさを感じる方もいるかもしれませんが、「2.0」という名前が、その期待を裏切らない満足感を想像させますね。

そして、外せないのがスムージーです。

* 「グリーンリット スムージー」は、有機小松菜をベースにKOMBUCHAと麹甘酒をブレンドした「飲むグリーンエナジー」。体の中から活力がみなぎるような、まさにスーパーフードの塊です。

* 一方、「ベリー ドリーミー スムージー」は、有機ストロベリーとバナナ、豆乳クリームでまろやかな口当たりに仕上げた、カフェ人気No.1のスムージー。ヘルシーなのにデザートのような満足感が得られそうです。

ネーミングに込められた「遊び心」

カフェの名前にもなっている「GREENLIT（グリーンリット）」という言葉。これは「青信号になる」「GOサインが出る」という意味に加え、「素晴らしい」「最高」「超盛り上がっている」といったスラングの意味も含まれているのだとか。

自然の恵み（GREEN）を大切にし、プラントベースを肩肘張らず、遊び心を持ち洗練されたスタイルで広めていく（LIT）という、とてもポジティブなメッセージが込められています。この遊び心あふれるコンセプトが、食を通じて地球環境への意識を無理なく、そして楽しく高めてくれるはずです。

イベント限定！お得なセットメニューも

シグネチャーツナカド 2.0 サンドイッチ：1,300円（税込）

グリーンリット スムージー／ベリー ドリーミー スムージー：各900円（税込）

高品質なプラントベース・食材を使用していることを考えると、価格は妥当と言えるでしょう。特に、イベントではフードとスムージーのセット購入で100円引きになるお得なメニューが用意されるとのこと！この機会にぜひ、サンドイッチとスムージーの両方を体験してみてください。

2. 人にも地球にも優しい「planet rolls」のこだわりシナモンロール

「人にも地球にもやさしいロールパン」を追求する「planet rolls」からは、不動の人気を誇るシナモンロールが登場します。

一口で広がる、もっちり優しい甘さ

このシナモンロールは、ただ美味しいだけではありません。卵や牛乳といった動物性食材はもちろん、乳化剤・保存料・増粘多糖類などの食品添加物も一切使用しないという徹底ぶり。厳選されたナチュラルな素材だけで作られています。

国産小麦「ゆめちから」と天然の「花酵母」でゆっくり発酵させた生地は、旨味・コク・もっちりとした食感が特徴。豆乳ベースの優しい甘さのクリームと、粗糖でカリッとキャラメリゼされた底面のハーモニーは、想像するだけでたまりません。

地球への愛が詰まった、とことんナチュラルな製法

「planet rolls」の魅力は、その美味しさだけでなく、徹底したサステナビリティへのこだわりにあると私は感じています。製造工房では100%再生可能エネルギーを使用しているというのですから驚きです。これは単なるお菓子ではなく、地球の未来を考えた「メッセージが込められた逸品」と言えるでしょう。「Let's roll a better planet.」というメッセージが、まさにその想いを象徴しています。

自分へのご褒美にも、お土産にも

シナモンロール：500円／1個（税込）

これだけこだわり抜かれた素材と、人にも地球にも優しい製法を考えると、500円という価格は非常に良心的だと感じました。自分へのご褒美にも、大切な人へのお土産にもぴったりです。

楽しみながら学ぶ！「自転車発電スムージー」体験

今回のイベントで、私が特に興奮しているのが「自転車発電スムージー」体験です！

「え、自転車を漕ぐとスムージーが作れるの？」と、思わず二度見してしまいました。会場では、自転車を漕いで発電し、その電力でスムージーを作るという、なんとも画期的な体験コンテンツが用意されています。

身体を動かす楽しさを感じながら、私たちが日頃何気なく使っている「エネルギー」のありがたみ、そして環境への意識を自然と高められる。これはまさに、大泉工場が掲げる「GREENLIT」な価値観を体現するアトラクションです。お子さんから大人まで、楽しみながら環境について学べる貴重な機会。ぜひ、ご家族や友人と一緒にチャレンジして、自分だけのオリジナルスムージーを作ってみてはいかがでしょうか？

「GREENLIT」を体現する株式会社大泉工場とは？

今回の出店を主催する株式会社大泉工場は、「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパス（存在意義）のもと、多岐にわたる事業を展開している企業です。発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売や、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、その活動はウェルネスと環境配慮を軸にしています。

私が特に感銘を受けたのは、環境問題への取り組みを「前向きで魅力あるアクション」として再定義し、人々の共感や行動につなげて社会実装を目指すという思想「GREENLIT（グリーンリット）」を活動指針としている点です。企業としての歴史は1917年創業と長く、常に新しい価値を創造し続けている大泉工場の取り組みには、今後も目が離せません。

「City Green Fes. 2026」開催概要

この素晴らしい体験ができるイベントの詳細は以下の通りです。

：2026年5月23日（土）・24日（日）：8:00〜20:00：渋谷区立宮下公園（MIYASHITA PARK 4階）

MIYASHITA PARKというアクセス抜群のロケーションで、都会にいながらにして自然やエシカルなライフスタイルに触れられるのは、とても貴重な機会です。

最後に：新しい食の選択肢を、あなたも

私たちが選ぶ食べ物が、私たちの体だけでなく、地球の未来にもつながっている。そんなことを意識しながらも、難しく考えずに、楽しく、美味しく実践できるのが、このイベントの醍醐味だと感じました。

「City Green Fes. 2026」は、ただのフェスティバルではありません。それは、新しいライフスタイルへの「GOサイン」であり、地球をより良い場所にするための「遊び心あふれるアクション」です。ぜひMIYASHITA PARKへ足を運び、この「GREENLIT」な世界を体感してみてください。きっと、あなたの食に対する考え方が、少しだけ、そしてより豊かに変わるはずです。

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BROOKS GREENLIT CAFE 公式サイト

BROOKS GREENLIT CAFE Instagram

planet rolls 販売サイト

planet rolls Instagram

株式会社大泉工場 公式サイト

City Green Fes. 2026 法人公式サイト

City Green Fes. 2026 公式Instagram

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。