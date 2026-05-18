JFA（日本サッカー協会）は18日、なでしこジャパン（日本女子代表）のコーチに内田篤人氏と近賀ゆかり氏が、GKコーチに佐野智之氏が就任することを発表した。

JFAは4月2日、今年3月にオーストラリアで行われたAFC女子アジアカップ2026でチームを優勝へ導いたニルス・ニールセンが前監督が契約満了により退任することを発表した。同監督の退任に伴い、4月の女子のインターナショナルマッチウィーク期間に行われたアメリカ遠征は狩野倫久氏が監督代行として指揮を執ったが、今月14日には、狩野氏が正式に監督に就任することを明かした。狩野氏はニールセン前監督の体制下でコーチを務めており、“内部昇格”の形となっていた。

なでしこジャパンの新体制以降に伴い、今月18日には新たなコーチングスタッフの面々が発表。先の通り、内田氏と近賀氏がコーチに、佐野氏がGKコーチに就任することが決まっている。

現在38歳の内田氏は、現役時代に鹿島アントラーズ、シャルケ、ウニオン・ベルリンで活躍。鹿島時代の2007シーズンからはJ1リーグ3連覇に貢献しただけでなく、シャルケ時代の2010－11シーズンにはDFBポカールの優勝も経験。ドイツでの活躍を終え、鹿島へ帰還した後の2018シーズンには、AFCチャンピオンズリーグ（現：AFCチャンピオンズリーグエリート）でもトロフィーを手にした。

また、日本代表としても長きにわたって活躍し、国際Aマッチ通算で74試合出場2得点を記録。FIFAワールドカップには2010年の南アフリカ大会から2大会連続で出場し、AFCアジアカップカタール2011では優勝に貢献した。

現在42歳の近賀氏は現役時代、日テレ・ベレーザ（現：日テレ・東京ヴェルディベレーザ）やINAC神戸レオネッサで活躍しただけでなく、アーセナル・レディースやメルボルン・シティWFCなど、海外クラブでも活躍。2021年からはサンフレッチェ広島レジーナでプレーし、2024－25シーズン限りで現役を引退した。なでしこジャパンとしても100試合出場5得点を誇り、FIFA女子ワールドカップドイツ2011やAFC女子アジアカップベトナム2014で優勝を経験した。

現在48歳の佐野氏は、選手時代にSAGAWA SHIGA FCで長きにわたってプレー。指導者転身後は、JFAコーチとしてJFAアカデミー福島の各カテゴリーなど様々な年代でGKコーチを務めたほか、2021年から現在まではガンバ大阪のアカデミーリードGKコーチを務めていた。

なお、内田氏は現役引退後の2020年よりJFAロールモデルコーチを務めており、2024年10月になでしこジャパンの臨時コーチも経験した。近賀氏は2025年より女性初のJFAロールモデルコーチとなっていた。男子日本代表の出身者と、女子ワールドカップ優勝を経験した人物のなでしこジャパンコーチ就任は、初と伝えられている。

内田氏、近賀氏、佐野氏は、なでしこジャパンのコーチ（GKコーチ）就任に際し、JFAを通してコメントを発表している。内容は下記の通り。

▼内田篤人コーチ

「2年前に1試合だけ、なでしこジャパンのコーチを務めさせていただいた際、選手同士のコミュニケーションの多さがとても印象に残っています。チームをより良くするために、選手たちが互いに意見を交わして粘り強くトライする姿が強く心に残りました。私自身の指導経験はまだ限られていますが、選手として感じてきたことや、これまで外から見て感じたことを伝えることはできると思っています。チームとして、そして選手一人一人がさらに成長していけるよう、全力でサポートしていきます。再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして狩野倫久監督のもと、世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに、今から大きな期待と責任を感じています。頑張ります！」

▼近賀ゆかりコーチ

「これまでJFAロールモデルコーチを務めてまいりましたが、このたび、なでしこジャパンのコーチに就任することとなりました。引退からまだ1年という中で、このような責任ある役割を任せていただくことに、驚きとともに身の引き締まる思いです。私は、選手たちを成長させるという立場よりも、狩野倫久監督をはじめ、選手、コーチングスタッフ、チームスタッフとともに、世界一という目標に向かって課題に向き合い、それぞれの持つ力や日本の良さ・強さを最大限に引き出していけるような役割を担っていきたいと思っています。また、ファン・サポーターの皆さま、サッカーファミリー、そして歴代のなでしこジャパンの皆さまを含め、関わるすべての方々のお力をお借りしながら、女子ワールドカップへと向かっていきたいと思います。ぜひ、なでしこジャパンへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」

▼佐野智之GKコーチ

「このたび、なでしこジャパンGKコーチに就任いたしました佐野智之です。このような素晴らしい機会をいただき、大変光栄に思うと同時に、その責任の重さを強く感じています。世界の女子サッカーにおいても、インテンシティ、スピード、パワーといった要素が、これまで以上に求められる時代になっています。私自身、女子サッカーでの指導経験は多くありませんが、サッカーの本質は変わらないと考えています。これまで培ってきた指導経験や基準を生かし、狩野倫久監督のもと、なでしこジャパンが世界一奪還を目指すために全力を尽くしてまいります。 応援よろしくお願いいたします」