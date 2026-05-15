五感で紐解く「グレー」の世界：ニューバランスが贈る、驚きのアート体験

「アートは見るもの」そんな常識を覆す、まったく新しい体験があなたを待っています。ニューバランスが贈る「GREY ART MUSEUM 2026」は、香り、音、味覚まで五感を刺激する“未体験ゾーン”。私も最初は半信半疑でしたが、その感動は想像をはるかに超えるものでした。

グレーに込められたニューバランスの哲学

ニューバランスといえば、洗練されたデザインのスニーカーと、ブランドの象徴である「グレー」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。この「GREY ART MUSEUM 2026 -五感で感じる伝統と革新-」は、単なる靴ブランドに留まらない、ニューバランスの奥深い哲学を五感で体感できる特別な展覧会です。アートとファッション、さらには食までをも融合させるという壮大な試みに、きっと心惹かれるはずです。

「Grey Days」が語るブランドのDNA

ニューバランスが「Grey Days」を祝うこのイベントは、ブランドの歴史を語る上で欠かせない「グレー」という色に光を当て、その奥深い意味合いを伝えるためのものです。ご存知でしたか？ニューバランスが初めてグレーをランニングシューズに取り入れたのは1950年代。都市の景観に溶け込み、汚れが目立ちにくい実用的なカラーとして採用されました。しかし、この「グレー」は時を経て、ニューバランスのクラフトマンシップと革新性を象徴する色へと進化していったのです。

今年のテーマは「伝統と革新（Heritage with Innovation）」。ブランドが長年大切にしてきたものと、時代に合わせて進化し続ける姿勢を同時に表現する、まさにニューバランスの真髄に触れることができるでしょう。

五感を刺激するアート作品の数々

今回の展覧会で特に注目したいのは、5名の気鋭アーティストがそれぞれの解釈で「グレー」を表現している点です。建築家、書家、嗅覚デザイナー、現代美術家、インスタレーションアーティスト…異なる分野の才能が、ニューバランスの哲学に共鳴し、新たな作品を生み出しています。

嗅覚で感じる「574」と「ABZORB 2000」の香り

嗅覚デザイナーの和泉侃（いずみ かん）さんは、ニューバランスの象徴的なシューズ「574」と最新モデル「ABZORB 2000」を、なんと「香り」として再構成。来場者はムエットとして持ち帰れるとのことなので、ぜひ体験してみたいですね。「ABZORB」とは、ニューバランスが長年培ってきた衝撃吸収性に優れたクッショニングテクノロジーのこと。それが香りで表現されるとは、一体どんな感覚なのでしょうか。

建築、書、現代美術が織りなす「グレー」の再解釈

例えば、建築家の萬代基介さんは「グレーを透明と解釈」し、吹きガラスを用いた構造的に新しい什器を設計。書家の華雪さんは、街で多くの人がニューバランスのシューズを履いている姿から着想を得て、「多様な色から生み出されるグレー」を文字で表現したそうです。まさに「想像を超えたアウトプット」という言葉がぴったり。アートを通じて、ニューバランスのクラフトマンシップや「グレー」という色の奥深さを、これまでにない形で体感できるはずです。

驚きの飲食体験！「飲むニューバランス」も登場

今回の展覧会は、視覚や嗅覚だけではありません。なんと、飲食を通じて「伝統と革新」を体験できるというから驚きです！

伝統と革新が融合した限定コラボメニュー

: 1972年創業の富喜製麺研究所と、140年の歴史を持つごま専業メーカー和田萬がコラボ。上質なごまを贅沢に使った、喉越し滑らかな。まさに「伝統」が「革新」を生んだ一杯です。

: 京都のお茶の可能性を探求する〈7T+〉が開発。スモーキーな京番茶の風味とグレーの色合いが、新たな味覚体験を提供します。

: 60年以上の歴史を持つ「シャルマンワイン」と気鋭のワイナリー「Le milieu」がコラボ。華雪さんの作品をあしらったオリジナルラベルで提供されます。

そして、私が特に度肝を抜かれたのが、この体験メニュー！和泉侃さんの香り作品から着想を得て、「574」と「ABZORB 2000」を「味覚」へと展開したオリジナルドリンク、その名も「飲むニューバランス」。これはもう、飲むしかないでしょう！一体どんな味がするのか、想像するだけでワクワクが止まりません。

これらのメニューは、まさに「五感で感じる伝統と革新」を具現化したもの。ニューバランスが単なるファッションブランドではなく、文化全体に影響を与え、新たな体験を創造しようとしている姿勢が伝わってきます。

あなた自身の「グレー」を発見する参加型企画

この展覧会は、単に作品を見て、食事をするだけではありません。あなた自身が「グレー」という色と向き合い、その意味を探求する機会を与えてくれます。さらに、来場者が直接参加できるワークショップも開催されます。

開催概要とワークショップ詳細

「GREY ART MUSEUM 2026 -五感で感じる伝統と革新-」概要

: 2026年5月16日（土）〜 5月30日（土）: 18:00-24:00: 無料: WALL_alternative（東京都港区西麻布4-2-4 1F）

ワークショップ

GREY MAKES YOU「グレーと色の関係性」

日時: 5月23日（土）18:00-20:00

アーティスト: 東城信之介

定員: 10名（抽選申込）

字と眼差し〈「歩」朝に道を聞かば〉

日時: 5月30日（土）16:00–18:00

アーティスト: 華雪

定員: 10名（抽選申込）

ワークショップでは、アーティストと共に「グレー」や「歩く」という行為にまつわる自分なりの感覚を探求できる貴重な機会となるでしょう。

最後に

ニューバランスの「Grey Days」は、単なるブランドイベントを超え、アート、ファッション、食、そして哲学が交差する壮大な体験空間です。この機会に、あなたもWALL_alternativeを訪れて、自分にとっての「グレー」を五感で感じ、新たな発見とインスピレーションを得てみてはいかがでしょうか？ きっと、これまでとは違うニューバランスの魅力、そして「グレー」という色の奥深さに触れることができるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。