世界一過酷なモータースポーツとして知られる「ダカールラリー」。その広大な砂漠を駆け抜けるHRC（株式会社ホンダ・レーシング）の「CRF450 Rally」に、驚くべき日本の新素材が搭載されていることをご存知でしょうか？

食品トレーでおなじみの株式会社エフピコが開発したその名も「FORTENA（フォルテナ）」。この革新的な素材が、ライダーの命運を左右するウインドスクリーンに採用され、過酷なレース環境でその真価を発揮しています。既存品より30g以上軽く、8,000kmもの耐久試験をクリアするFORTENAは、一体どのようにして世界の頂点を目指すHRCの秘密兵器となったのでしょうか。この記事では、日本の技術が世界のモータースポーツシーンに新たな歴史を刻む、その挑戦の全貌に迫ります。

HRCとエフピコの挑戦：夢のコラボレーションが実現！

世界の主要なモータースポーツで「Honda」の名を轟かせているHRCが、環境に配慮した素材開発にも力を入れるエフピコと手を組んだことは、まさに未来を見据えた戦略と言えるでしょう。

このスポンサー契約は、2026年4月1日から2027年3月末までの期間。世界ラリーレイド選手権（W2RC）の計5レースで、CRF450 RallyにFORTENA製ウインドスクリーンが搭載される予定です。実は、2026年1月に開催されたダカールラリー2026では、すでにこのFORTENA製ウインドスクリーンが先行搭載され、その実力を証明しています。

砂漠を舞う砂塵、容赦ない日差し、そして高速走行中の風圧――。ライダーの視界と安全を守るウインドスクリーンにとって、これほど過酷な環境は他にありません。HRCがFORTENAを選んだのは、その類まれなる性能が、極限の環境下でライダーのパフォーマンスを最大限に引き出すと確信したからに他なりません。

「FORTENA（フォルテナ）」が変えるウインドスクリーン革命

では、一体この「FORTENA」とはどのような素材なのでしょうか？そして、なぜ既存のポリカーボネート製ウインドスクリーンを差し置いて採用されたのでしょう？

FORTENAは、エフピコが開発した新OPPシート「OPTENA（オプテナ）」を積層して作られた、二軸延伸ポリプロピレンプレートです。専門的な言葉で少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば、特殊な方法で引き伸ばされたプラスチックの層を何枚も重ねて作られた、非常に強靭で高性能な板状の素材なのです。

圧倒的な性能：なぜ選ばれたのか？

既存のポリカーボネート製ウインドスクリーンと比較して、FORTENAが持つ驚くべき特性は以下の通りです。

たった30g、と思うかもしれませんが、これはレーシングマシンにとっては大きな違いです。わずかな軽量化が、マシンの運動性能やライダーの疲労軽減に直結します。ダカールラリーのような長距離レースでは、この差が勝敗を分けることもあるでしょう。

砂漠での走行は、飛び石や砂による傷が避けられません。ウインドスクリーンに傷が増えると、ライダーの視界が悪化し、安全性が損なわれます。FORTENAは傷がつきにくいため、クリアな視界を長時間保ち、ライダーはより安全に、そして集中してレースに挑むことができます。

約8,000kmといえば、東京からエジプトのカイロまでといった途方もない距離です。そんな長距離を想定した過酷な耐久試験をクリアし、割れやクラックが一切発生しなかったというのは、その信頼性の高さを示しています。これなら、極限の環境下でもライダーは安心して走行できるはずです。

強固な素材でありながら、バイクの複雑な形状に合わせてきれいに成形できる加工性の高さも特筆すべき点です。これにより、デザイン性と機能性を両立したウインドスクリーンが実現可能になります。

私が特に注目したのは、その 「耐傷付性」 と 「高物性バランス」 です。ダカールラリーの画像を見れば一目瞭然ですが、砂漠の地平線を駆け抜けるバイクは、常に過酷な衝撃や摩耗にさらされています。ライダーにとって、クリアな視界は命綱。そこに傷一つないウインドスクリーンが提供されることは、精神的な負担を軽減し、パフォーマンスの向上にもつながるでしょう。そして、8,000kmもの耐久試験をクリアした信頼性は、メカニックにとっても朗報のはずです。

（Ricky Brabec選手のバイクには、HONDA、MOTUL、MONSTERなどのロゴと共に、FORTENAの技術が息づいています。）

（ダカールラリー参戦マシンのウインドスクリーン。ここにもFORTENAの技術が活かされているかもしれません。）

食品トレーから世界の舞台へ：エフピコの挑戦

多くの人が「エフピコ」と聞いて思い浮かべるのは、スーパーマーケットで目にする食品トレーではないでしょうか。しかし、彼らは単なる食品トレーメーカーに留まりません。環境に配慮したリサイクル技術や、今回のような高機能新素材の開発にも積極的に取り組んでいる、知られざる技術集団なのです。

今回のFORTENAの開発成功は、同社の長年の研究開発への投資と、新しいものづくりへの強い意志の表れと言えるでしょう。エフピコは、超高剛性2軸延伸ポリプロピレンシートの開発から製造、そして新工場建設へと一貫して力を入れています。今回のHRCとのタッグは、まさにその技術が世界のトップレベルで通用することを証明する絶好の機会です。

（ライダーとメカニック。彼らの努力をFORTENAの技術が支える。）

日本の技術が世界を変える可能性

今回のエフピコとHRCの協業は、単なるモータースポーツのニュースに留まりません。日本の素材技術が、世界の最先端でいかに貢献できるかを示す、希望に満ちた物語です。

過酷なラリーレイドで磨かれたFORTENAの技術は、将来的には自動車、航空宇宙、建設資材など、様々な分野に応用される可能性を秘めているはずです。軽量で丈夫、そして環境にも配慮した新素材は、私たちの生活をより豊かに、より安全に変えてくれるかもしれません。

エフピコは、「FORTENA」がHRC参加のラリーレイドにさらに貢献できるよう、品質向上を目指していくと語っています。これからも、ダカールラリーをはじめとする世界ラリーレイド選手権でのHRCの活躍、そしてその裏で輝くエフピコの新素材「FORTENA」に、ぜひご注目ください。

日本の挑戦は、まだまだ始まったばかりです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。