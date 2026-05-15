フランスサッカー連盟（FFF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むフランス代表メンバー26名を発表した。

今大会後の退任が決定しているディディエ・デシャン監督の下で2018年大会以来の優勝を目指すレ・ブルー。FIFAワールドカップ2026欧州予選では、5勝1分けの成績を収め、8大会連続17度目の本大会出場を手にし、本大会ではグループIでセネガル代表、ノルウェー代表、イラク代表と同居している。

注目のメンバーではキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）やマイク・メニャン（ミラン／イタリア）、ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）、アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）、オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）、ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）など、実力者が順当に招集。

GKのポジションではリュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）がケガの影響もあってメンバーを外れ、ロビン・リッサー（RCランス）が初招集。中盤ではエドアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード／スペイン）がまさかの落選に。

前線ではアキレス腱断裂のウーゴ・エキティケ(リヴァプール／イングランド)の不在を受け、FWジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス／イングランド)が復帰。リーグ・アン得点王のエステバン・ルポール（レンヌ）やランダル・コロ・ムアニ(トッテナム・ホットスパー／イングランド)らは招集されなかった。

本大会に向けた26名のメンバーは以下の通り。

▼GK

マイク・メニャン（ミラン／イタリア）

ブライス・サンバ（レンヌ）

ロビン・リッサー（RCランス）※初招集

▼DF

リュカ・ディニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）

マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）

リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）

テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）

イブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）

ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）

マクサンス・ラクロワ(クリスタル・パレス／イングランド)

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）

▼MF

エンゴロ・カンテ（アル・イテハド／サウジアラビア）

マヌ・コネ（ローマ／イタリア）

アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）

オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）

ウォーレン・ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン）

▼FW

マグネス・アクリウシェ（モナコ）

ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）

ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス／イングランド)

キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）

ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）

マルクス・テュラム（インテル／イタリア）