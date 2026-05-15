いよいよ今日5月15日（金）14時から、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表される。今回のメンバー選考における最大の焦点は、負傷離脱中の主力選手たちを招集メンバーに含めるのかどうかだ。町田浩樹、遠藤航、南野拓実、鈴木唯人、三笘薫ら、主力級に負傷者を多数抱えており、森保一監督が選出の基準として定めている「大会期間中に100％に持っていくこと」の見極めが大きなポイントとなる。

ここで、FIFAワールドカップ2026における選手登録の流れを改めて整理しておきたい。すでに日本代表を含む出場48カ国は、FIFAへ予備登録リストを提出済み。人数は35名〜55名で、GKは4名以上含める必要がある。出場国によっては予備登録リストを公表しているケースもあるが、日本は非公表としている。

提出済みの予備登録リストの中から、本大会メンバーを選出する。本大会メンバーは23名〜26名で、GKを3名以上含めなければならない。本大会メンバー提出後に負傷者が発生した場合は、グループステージ初戦の24時間前までに限り、予備登録リスト内の選手との入れ替えが認められている。その際には負傷選手の診断書提出に加え、FIFA医療委員会の承認が必要となる。なお、GKについては特例として、大会期間中でも負傷による入れ替えが可能だ。

一方で認められているのはあくまで負傷による選手入れ替えのみ。「●●選手がケガから間に合いそうなので追加したい」という理由で、万全の選手を外して予備登録リストの選手と入れ替えることはできないのだ。だからこそ、今回の日本代表メンバー発表では、離脱中の選手をどこまで含めるのかがポイントとなる。

森保一監督はどういった判断を下すのか。運命のメンバー発表の模様はNHK総合、日本テレビ系列、フジテレビ系列で生中継。日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』と公式Instagramアカウントでもライブ配信を行う。

【動画】FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド