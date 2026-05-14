14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と五十嵐亮太氏が、DeNA・松尾汐恩捕手について言及した。

12日に正捕手の山本祐大がソフトバンクにトレード移籍したが、同日の中日との3連戦では3試合全てで松尾汐恩が先発マスクを被った。大矢氏は「今は山本のトレードが決まって、おそらく自分がやらなきゃということで、最初びっくりしたと思うんですよ。トレードが決まったその日からゲームに出て一生懸命やっている。生き甲斐が生まれたと思うんですよね、自分がやらなきゃ。そういうことで、1試合1試合これから勉強が続いていくんですけど、ピッチャーに“ここ投げ切ってください！”という意思表示ができているのは大事なことでいいこと」と評価した。

五十嵐氏は「彼の将来性を考えてDeNAはトレードしたと思うので、その期待に応えていると思います。1試合通して0の試合を作ったので、彼にとってもこういった試合が自信になっていくし、積み重ねることによってピッチャーの信頼を得ることができると思うので、今後も頑張ってもらいたいと思います」とエールを送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』