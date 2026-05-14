プレミアリーグは14日、2025－26シーズンのEA SPORTS 年間最優秀選手賞にノミネートされた8選手を発表した。

プレミアリーグは36試合を消化し、今シーズンも佳境を迎えている。現在は首位アーセナルと2位マンチェスター・シティがし烈な優勝争いを繰り広げており、13日に行われた試合でマンチェスター・Cが勝利したため、両者の勝ち点差は2となっている。3位マンチェスター・ユナイテッドは来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したほか、多くのチームが欧州大会出場権を狙える位置にいる。また、20位ウルヴァーハンプトンと、19位バーンリーのチャンピオンシップ（イングランド2部）への降格が決定。最後の生き残りを懸け、18位ウェストハムと17位トッテナム・ホットスパーが争っている。

そのような状況のなか、プレミアリーグは今シーズンの最優秀選手賞にノミネートされた8選手を発表。首位アーセナルからは、スペイン代表GKダビド・ラヤ、ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイス、イングランド代表MFデクラン・ライスが名を連ね、2位マンチェスター・Cからはノルウェー代表FWアーリング・ハーランドとガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョが選出された。

その他にも、マンチェスター・Uのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス、ブレントフォードに所属するブラジル代表FWイゴール・チアゴ、ノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトも候補に挙げられている。

今シーズンの年間最優秀選手は、ファン投票と専門家による投票の結果を受け、来週に発表される予定となっている。

ノミネートされた8選手は以下の通り。

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）

アーリング・ハーランド（マンチェスター・C）

ダビド・ラヤ（アーセナル）

デクラン・ライス（アーセナル）

アントワーヌ・セメニョ（ボーンマス→マンチェスター・C）

イゴール・チアゴ（ブレントフォード）