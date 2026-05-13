「なんとなく気分が乗らない」「だるい」…そんな毎日の「ゆらぎ」に悩んでいませんか？実は、日本人女性の約半数が体内で「エクオール」を十分に生成できない事実をご存知でしょうか？この記事では、年齢と共にデリケートに変化する女性の心と体をサポートする「UHA瞬間サプリ エクオール」の魅力と、水なしで手軽に摂れる画期的なアプローチを徹底解説します。あなたのモヤモヤの原因と、毎日を軽やかに過ごすためのヒントがきっと見つかるはずです。

誰もが経験する「ゆらぎ」のサイン、その原因はエクオール不足かも？

季節の変わり目のように、女性の体もまた、年齢とともにデリケートな変化「ゆらぎ」を経験します。「なんだか気分が乗らない…」「やることは山積みなのに、体がついてこない…」。そんな漠然とした不調に、そっと寄り添ってくれるサプリメントが登場しました。UHA味覚糖の「UHA瞬間サプリ エクオール」です。

このサプリメントの核となる成分は「エクオール」。大豆イソフラボンが腸内細菌によって変換されて生まれる成分で、女性のゆらぎ期の健康維持に役立つと注目されています。しかし、驚くべきことに、日本人女性の約2人に1人は、体内でこのエクオールを十分に作ることができないと言われているんです。つまり、大豆製品をしっかり摂っていても、体質によってはその恩恵を十分に受けられない可能性があるということ。

そんな女性の「ゆらぎ」に寄り添い、毎日を軽やかにサポートしてくれるのが「UHA瞬間サプリ エクオール」。しかも今回は、あの人気アーティストこっちのけんとさんが、「はいよろこんで」の替え歌に乗せて、「はいエクオール♪」と軽快にサポートしてくれるという、なんとも楽しいCMも公開されています。心躍るCMとともに、新しい習慣を始めてみませんか？

水なしで瞬間チャージ！「UHA瞬間サプリ エクオール」の画期的な手軽さ

驚くほど手軽！どこでも「瞬間チャージ」できる新感覚サプリ

私がこのサプリメントにまず抱いたのは、「便利そう！」という第一印象です。その秘密は、商品名にもある「瞬間サプリ」という言葉。なんと、水なしで口の中でスーッと溶けるタブレットなんです。

忙しい朝、仕事の合間、あるいは寝る前でも、水を用意する手間なく、さっと摂取できるのは画期的ですよね。外出先でうっかり飲み忘れても、カバンから取り出してポンと口に入れればOK。これなら、無理なく続けられそうな予感がします。

CMでは、ソファでくつろぐ女性の前に、こっちのけんとさんが軽やかに登場し、サプリメントをおすすめするシーンが描かれています。まるで、私たちの「やる気が出ない…」という心に、そっと寄り添い、後押ししてくれるような、そんな温かさを感じました。

エクオールと不足しがちな栄養をまとめて補給

「UHA瞬間サプリ エクオール」は、1日2粒でエクオールを2mg摂取できるだけでなく、大豆イソフラボン25mg、そして女性が不足しがちな鉄6.8mgも同時に補給できる優れもの。特許取得の技術（特許第7296600号）で口の中でスーッと溶けるから、有効成分が素早く体に取り込まれる期待も高まります。さらに、ノンシュガー設計のザクロ味というのも嬉しいポイント。カロリーを気にせず、美味しく続けられる配慮がされています。

こっちのけんとさんが「はいエクオール♪」で応援！話題のCMもチェック

この商品の魅力をさらに引き立てているのが、人気アーティストこっちのけんとさんを起用したCM「オススメけんと〜エクオール〜」篇です。彼の代表曲「はいよろこんで」の替え歌「はいエクオール♪」が、一度聞いたら忘れられないキャッチーさで、サプリメントへの親近感を高めてくれます。

UHA味覚糖は、これまでも「UHAグミサプリ」シリーズでこっちのけんとさんを起用しており、そのタッグはもはや鉄板。今回のCMでは、女性の前に現れたこっちのけんとさんが、ドローンやUHA瞬間サプリのキャラクター「タブレッツ」たちと一緒に踊り出す、ポップで楽しい演出が印象的です。

自宅で「だら〜っ」と座り、やることに取りかかれない…そんな私たちの日常に、まるでCMのこっちのけんとさんのように、このサプリが元気と軽やかさを運んでくれるかもしれませんね。

CMを彩る人気アーティスト＆イラストレーター

CMの楽しさは、こっちのけんとさんの魅力によるところも大きいですよね。彼のパワフルで繊細な音楽、そして多くの人が共感する歌詞は、日々の生活に寄り添ってくれます。

こっちのけんと

「はいよろこんで」でSNS総再生回数200億回を突破した「緑のマルチアーチスト」。2024年には年間Billboard JAPAN”Heatseekers Songs”で1位を獲得、日本レコード大賞最優秀新人賞受賞、NHK紅白歌合戦初出場と、その活躍は目覚ましいものがあります。アニメタイアップやドラマ主題歌、さらにはディズニー映画の声優参加など、音楽シーンにとどまらない多方面での活躍から目が離せません。

また、CMのアニメーションも可愛らしいですよね！こちらは、イラストレーターの室木おすしさんが手掛けています。

室木おすし

イラストレーター、漫画家、オモコロライター、そして3児の父という多彩な顔を持つ方。一目で「室木おすしさんの絵だ！」とわかる、面白くて可愛いタッチが特徴です。Xで連載された『貴重な棒を持つネコ』は書籍化され、テレビ朝日『マツコ＆有吉 かりそめ天国』やNHK『あさイチ』にも出演するなど、そのユニークな世界観が多くの人を惹きつけています。

あなたの「ゆらぎ」に寄り添う新習慣を始めよう

年齢とともに感じる女性の「ゆらぎ」は、決して特別なことではありません。でも、その不調に悩んだり、諦めたりする必要はないと私たちは考えます。UHA味覚糖の「UHA瞬間サプリ エクオール」は、日本人女性の多くが不足しがちなエクオールを、手軽に、そして美味しく補給できる画期的なサプリメントです。

水なしでOK、ノンシュガーのザクロ味、そして毎日を楽しく彩ってくれるようなCM。UHA味覚糖の「おいしい！をサプリにも。」という企業メッセージが、まさに具現化されていると感じました。

もしあなたが今、「なんとなく気分が乗らない」「体が重い」と感じているなら、ぜひ一度、「UHA瞬間サプリ エクオール」を試してみてはいかがでしょうか。こっちのけんとさんの「はいエクオール♪」の歌声が、あなたの毎日を明るくしてくれるはずです！

「UHA瞬間サプリ エクオール」はオープン価格で販売されています。お近くのドラッグストアやUHA味覚糖公式オンラインストアで、ぜひ価格を比較検討して、ご自身に合った方法で購入してみてください。

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UHA瞬間サプリ ブランド公式サイト

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