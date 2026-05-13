「子どもの健やかな成長、毎日の食事でしっかりサポートできていますか？」誰もが一度は抱えるこの悩みに、ゼスプリが今年も応えます！大好評の「キウイforキッズ」が募集開始。10万食のゼスプリ・キウイが無償で提供され、食育ツールも活用できるこのプロジェクト。子どもたちの「おいしい栄養習慣」の第一歩を、一緒に踏み出しませんか？

子どもたちの健やかな成長を応援！ゼスプリ「キウイ for キッズ」プロジェクト

皆さんは、毎日の食事で十分な果物を摂れていますか？特に育ち盛りの子どもたちにとって、栄養バランスの取れた食事は成長の土台となります。そんな現代の食生活課題に一石を投じる、ゼスプリ インターナショナル ジャパンの素晴らしい取り組みが今年もスタートします！

同社は、日本の食事・栄養課題に取り組む「ゼスプリ栄養改革プロジェクト」の一環として、小学生を対象にキウイフルーツを無償で提供する「ゼスプリ キウイ for キッズ2026」の募集を、2026年5月13日(水) より開始しました。

ゼスプリの挑戦：栄養改革プロジェクトとは？

ゼスプリと聞くと、あの可愛らしいキウイブラザーズや、店頭に並ぶ新鮮なキウイフルーツを思い浮かべる方も多いでしょう。世界中で愛されるゼスプリは、単に美味しいキウイを届けるだけでなく、誰もが栄養バランスの取れた食事を「楽しく手軽に」とれる社会を目指し、「ゼスプリ栄養改革プロジェクト」を推進しています。

このプロジェクトの根底にあるのは、「小さなキウイという果実の恵みを通じて、世界中の人々・コミュニティ・環境の発展に寄与する」というゼスプリの強い信念です。

10万食のキウイが子どもたちに！「キウイ for キッズ」の魅力

この「キウイ for キッズ」は、その栄養改革プロジェクトの中でも特に、次世代を担う子どもたちの健康を支える重要な取り組みです。今年でなんと3年目を迎える本企画では、全国の子どもたちへ10万食のゼスプリ・キウイフルーツをお届けします。

昨年実施された際も、全国の多くの施設や団体から応募が殺到し、「子どもたちが喜んで食べてくれた」「果物を食べる良い機会になった」と、大変多くの喜びの声が寄せられたそうです。私自身も、子どもたちがキラキラした目でキウイを食べる姿を想像するだけで、心が温かくなります。

なぜキウイが子どもたちに良いの？栄養と食育の力

キウイは「小さな果実の栄養素の宝庫」とも言える存在です。毎日の食生活に摂り入れたい10種の栄養素を含んでいるんですよ。

食育もサポート！

：今回の提供商品であるサンゴールドキウイは、トロピカルな甘さが特徴で、です。なんと、を摂ることができるんです！免疫力アップや美容にも嬉しい栄養素ですね。：甘みと酸味のバランスが絶妙で、現代人に不足しがちなに含まれています。お通じの改善にも役立ちます。

さらに素晴らしいのは、キウイの提供だけでなく、食育指導までサポートしてくれる点です。希望する施設には、栄養バランスの良い食事の大切さやキウイの栄養について学べる「食育指導ツール」と、バランスの良い食事について考え、絵を描いて学べる「児童用ワークシート」も用意されています。単に「食べる」だけでなく、「学ぶ」機会も提供してくれるのは、教育現場にとって非常に価値のある支援ではないでしょうか。

いますぐチェック！「キウイ for キッズ2026」応募概要

この素晴らしい取り組みに、ぜひ参加を検討してみてはいかがでしょうか。

項目 詳細 募集開始日 2026年5月13日(水) 10:00より

※予定提供数（10万食）に達し次第、終了となりますので、お早めの応募がおすすめです！ 提供期間 2026年6月1日(月) 〜 8月31日(月) 配布対象 小学生 応募対象 全国の子ども向け施設・団体

（小学校、学童保育施設、子ども向けスポーツクラブ、学習塾、子ども食堂、フードバンク、フードパントリー、児童養護施設、ひとり親支援団体など） 提供商品 ゼスプリ・サンゴールドキウイ 計10万食 提供資材 ▷ キウイブラザーズ 10種の栄養ポスター（B5サイズ）

▷ キウイフルーツの栄養に関するリーフレット（おうちの方向け）

▷ 食育指導ツール、児童用ワークシート（希望者のみ：食育指導を行う団体・施設のみ） 応募条件 ▷ 納品後のキウイフルーツを、提供時まで1℃～5℃の冷蔵庫で保管いただけること

▷ 主催者報告書、実施の様子のお写真をご提出にご協力いただけること 応募方法 以下の申し込み専用フォームより、応募規約・注意事項をご確認の上、ご応募ください。

未来を育むゼスプリの取り組み

ゼスプリは、キウイフルーツを通して「おいしく健康的な食習慣づくり」に役立つ情報を発信し続けています。今回の「キウイ for キッズ」も、その企業理念が具現化された素晴らしい活動だと感じます。

私たち一人ひとりが健康的な食生活を送ることはもちろん大切ですが、未来を担う子どもたちが、当たり前のように栄養豊富な果物を楽しんで食べられる社会の実現は、本当に重要なことです。もしあなたの周りに、この取り組みの対象となる施設や団体があれば、ぜひこの情報をご紹介ください。

子どもたちの健やかな成長を、ゼスプリのキウイがサポートする。そんな素敵な夏が、全国各地でたくさん生まれることを心から願っています。

＜一般からのお問い合わせ先＞

ゼスプリお客様相談室

TEL：0120-171491

受付時間：9時～17時（土日祝日、年末年始除く）

メール：info.japan@zespri.com

関連記事

- ゼスプリ栄養改革プロジェクトの詳細: https://zespri-eiyou-kaikaku.com/

- キウイの栄養に関する詳しい情報: https://www.zespri.com/ja-JP/blogdetail/8-important-nutrients

- 「キウイ for キッズ2026」申し込み専用フォーム: https://polaris-hc.com/zespri-nutritionseminar2026/

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。