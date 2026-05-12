オリックス、2点リードで後半戦へ

オリックスが4回表に西川、太田のタイムリーで2点を先制。その後、両チームとも追加点なく、6回を終えてオリックスが2-0とリードを保っている。投手戦の様相を呈してきた。

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