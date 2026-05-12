スニーカーに、あなただけの物語を刻みませんか？Vans最上級ライン「OTW by Vans」と現代アーティストJulian Klincewiczのコラボレーション第4弾が遂に登場。彼の幼少期の記憶と遊び心が詰まった「履くアート」は、単なる靴を超え、あなたの日々を彩る特別な一足となるでしょう。この記事を読めば、限定モデルの全貌と、その深い魅力がきっとわかります。

記憶を織りなすアーティスト、Julian Klincewiczとは

今回のコラボレーションの主役、Julian Klincewicz（ジュリアン・クリンスウィックス）氏をご存知でしょうか？彼は1995年シカゴ生まれ、現在はLAを拠点に活動するマルチメディアアーティストです。写真、映像、音楽、そしてデザインと、その表現方法は実に多様。

サンディエゴのスケートシーンで育った経験が彼のクリエイティブの源になっており、豊かな質感と鮮やかな色彩で、人間性やつながりをテーマにした作品を多く生み出しています。あのVirgil Abloh、Beyoncé、Louis Vuittonといった名だたるアーティストやブランドともコラボレーションを手がけるなど、その才能は世界中で認められています。彼の作品は、まるで感覚を揺さぶられるような独特の魅力に満ちているんですよ。

Vansの最上級ライン「OTW by Vans」が魅せる革新

まず、今回のコレクションを手掛ける「OTW by Vans（オーティーダブリュー バイ ヴァンズ）」について少し触れておきましょう。これは、Vansの数あるラインナップの中でも、進化を象徴する最上級ラインと位置づけられています。

スケートボーディングが文化に与えてきた影響を称えつつ、アート、ファッション、デザイン、エンターテインメントといった多岐にわたる分野のイノベーターたちと共に、プロダクトデザインやブランド体験の可能性を広げているんです。伝統を守りながらも常に革新を追求するVansの「Off The Wall」精神が、このラインでより一層強く表現されていると言えるでしょう。

幼少期の記憶が息づく「The Joyous Chorus」の世界観

今回のコレクションは、ジュリアン氏が日々のスケッチやテクスチャー、そして個人的なシンボルで構築した世界観「The Joyous Chorus」が軸となっています。これは、彼が7歳頃にサンディエゴへ移り住んだ幼少期の記憶、特にそこで築いたコミュニティや人々への温かい想いが込められたフレーズだそうです。

スケート、サーカス、音楽、新しい友情、そして太陽とビーチ。子どもならではの視点で見た、遊び心あふれる色彩やラフなスケッチ、スケートパークで過ごした長い夏の日々といった感覚が、コレクション全体に散りばめられています。

記憶を辿るフットウェア：履き込むほどに完成するアート

Vansのクラシックシルエットが、ジュリアン氏の記憶とアーティスティックな視点によって見事に再構築されました。

Vansのアーカイブモデル「Old Skool 36」と「Style 31」をベースに、豊かな素材感とジュリアンの記憶やモチーフが昇華されています。

OTW Old Skool 36

Ivy Green (アイビーグリーン) と Mango Mojito Orange (マンゴーモヒートオレンジ)スエードオーバーレイとレザーディテール

ジュリアン氏が11年間続けている"毎日のTo Doリスト"に描かれたロードスケッチを落とし込んだカスタムラベル。

彼の愛犬「Roo（ルー）」をモチーフにしたカスタムチャームが付属！ファンにはたまらないディテールではないでしょうか？

クッション性を高める「Sola Foam ADC（ソーラフォーム エーディーシー）」インソールには「Joyous Chorus」のブランディング。一日中快適に過ごせそうです。

ヒール部分には「OTWヒールスカブ」と呼ばれる、OTW by Vansならではのロゴデザインが施され、耐久性とデザイン性を両立。

おなじみのワッフルアウトソールで、グリップ力も抜群です。

このヒール部分の「THE JOYOUS CHORUS OTW」のロゴ、シンプルながらも存在感がありますね！

OTW Style 31

India Ink/Black (インディアインク/ブラック)こちらもスエードオーバーレイとレザーディテールを採用。Old Skool 36と同様に、カスタムラベルや愛犬Rooのチャーム、Sola Foam ADCインソール、OTWヒールスカブ、ワッフルアウトソールが搭載されています。よりミニマルなデザインを好む方には、このStyle 31がおすすめです。

ジュリアン氏の言葉で特に印象的だったのは、「履き込まれた状態」を常にイメージしていたという点です。「スケートや冒険によって空いた穴、水たまりで変色した跡、ペンで描かれた落書き―そうした痕跡も含めて完成するシューズだと思っています。」と語る彼の想いは、Vansが持つ「履き込むほどに個性や魅力が増していく」という本質的な価値と深く共鳴しています。このシューズは、あなたの足元で、あなただけの物語を刻んでいくことでしょう。

日常を彩るアパレル＆アクセサリー：身につけるアートピース

フットウェアだけでなく、ハンドドローイングによるアートワークやシグネチャーディテールが落とし込まれたアパレル＆アクセサリーも見逃せません。

OTW Julian K Washed SS Tee

Orange Pepper (オレンジペッパー) と Mandarin Red (マンダリンレッド)

まるでジュリアン氏の描いた絵をそのまま身に纏うような、アーティスティックなTシャツです。ウォッシュ加工が施され、ヴィンテージ感のある風合いが楽しめます。

OTW Julian K Tote Bag & Sock 3 Pack

普段使いにぴったりなキャンバス地のトートバッグ。ジュリアン氏のアートワークがアクセントになり、シンプルな装いも一気に個性的に。スニーカーに合わせて、足元までこだわりたい方にはソックスもおすすめ。遊び心あるデザインが、ちらりと見えた時におしゃれさを際立たせてくれるはずです。

OTW Julian K Collared Fleece & Carpenter Pant

コレクションの価格とコスパは？

寒い時期にも活躍しそうな襟付きフリース。着心地の良さとデザイン性を兼ね備え、これからの季節に重宝しそうです。ストリート感溢れるカーペンターパンツもラインナップ。フリースやTシャツと合わせて、セットアップで楽しむのもいいですね。

OTW by Vans x Julian Klincewicz コレクションの価格は以下の通りです。

アイテム名 品番 自店販売価格(税込) OTW Old Skool 36 (Mango Mojito) VN000DCOUXM ¥19,250 OTW Old Skool 36 (Ivy Green) VN000DCOIVG ¥19,250 OTW Style 31 (India Ink/Black) VN000EKSGED ¥17,600 OTW Julian K Washed SS Tee (Orange Pepper) VN000RSCFUB ¥9,900 OTW Julian K Washed SS Tee (Mandarin Red) VN000RSCZXT ¥9,900 OTW Julian K Tote Bag (Natural) VN000RS27VJ ¥14,850 OTW Julian K Sock 3 Pack (Multi) VN000RSA448 ¥6,050 OTW Julian K Collared Fleece (Ponderosa Pine Julian Klincewicz) VN000RSDYQX ¥20,900 OTW Julian K Carpenter Pant (Pinecone Julian Klincewicz) VN000RSEFTW ¥28,600

最上級ラインであるOTW by Vansと、世界的アーティストであるJulian Klincewicz氏とのコラボレーションであることを考えると、この価格帯は非常に魅力的だと私は感じました。単なるファッションアイテムとしてだけでなく、アーティストの哲学やストーリー、そしてアート作品としての価値も加味されるため、所有する喜びや長く愛用する満足度を考慮すれば、十分なコスパがあると言えるでしょう。

特に、時間が経つごとに個性と魅力を増していくというジュリアン氏のメッセージは、まるでヴィンテージアイテムのように、使い込むほどに価値が上がることを示唆しているようにも思えます。

購入方法：あなただけの物語を手に入れる

この素晴らしいコレクションは、2026年5月15日(金)より発売開始されています。

購入できる場所は以下の通りです。

BILLY’S 渋谷店・公式オンラインストア

Dover Street Market Ginza

GR8

mita sneakers

お近くの店舗や、ご自身のショッピングスタイルに合わせて、ぜひチェックしてみてください。特に限定コレクションはすぐに売り切れてしまうこともあるので、気になった方はお早めに動くことをお勧めします！

まとめ：あなたも「履き込まれたアート」を体験してみませんか？

VansとJulian Klincewicz氏のコラボレーションコレクションは、幼少期の無邪気な記憶と、ストリートカルチャーが持つ自由な精神が融合した、まさに唯一無二の存在です。それぞれのアイテムに込められたアーティストの想い、そして「履き込むほどに完成する」という哲学は、私たちに「モノを大切に長く使うことの喜び」を教えてくれます。

今日ご紹介したコレクションの魅力を感じていただけたでしょうか？

あなたもこのコレクションを手に取り、日々の生活の中で自分だけのアートを育んでみませんか。ぜひ、Vans公式オンラインストアや取扱店舗で、この特別な体験を味わってみてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。